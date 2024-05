SK chemicals nimmt an China Beauty Expo teil und strebt mit zirkulärer Recyclingtechnologie auf den chinesischen Markt für Kosmetikverpackungen

– Präsentation einer breiten Palette von Copolyestern aus zirkulären Recyclingstoffen

– Verstärkung der Zusammenarbeit mit Markeninhabern bei der Ausrichtung auf den Markt für Premium-Kosmetikverpackungen

SHANGHAI und SEONGNAM, Südkorea, 27. Mai 2024 /PRNewswire/ -- SK chemicals strebt auf den globalen Markt für Kosmetikverpackungen aus zirkulärem Recyclingmaterial. Am 27. Mai gab SK chemicals (CEO Ahn Jae-hyun) seine Teilnahme an der China Beauty Expo 2024 bekannt, die vom 22. bis 24. Mai im Shanghai New International Expo Center (SNIEC) stattfand.

SK chemicals Participates in China Beauty Expo Targeting the Chinese Cosmetics Packaging Market with Circular Recycle Technology

Die China Beauty Expo ist die größte Kosmetikmesse Asiens, auf der globale Kosmetikmarken, Hersteller, Händler und Unternehmen angrenzender Branchen die neuesten Trends, Technologien und Produkte vorstellen. In diesem Jahr nahmen über 3.200 Unternehmen aus mehr als 40 Ländern teil.

Seit einiger Zeit blickt die Kosmetikindustrie verstärkt auf den chinesischen Kosmetikmarkt. Laut dem Bericht China Cosmetics Market Industry Development and Consumption Insight 2023, der im vergangenen Jahr von der China Flavors and Essences Cosmetics Industry Association veröffentlicht wurde, beläuft sich die Marktgröße der chinesischen Kosmetikindustrie im Jahr 2023 auf 516,9 Milliarden Yuan (96,9549 Billionen Won), was einem Anstieg von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2025 eine steile Wachstumsrate von jährlich über 5 % beibehalten wird. Auf dieser Messe lieferten sich globale Kosmetikunternehmen und chinesische Unternehmen einen erbitterten Wettbewerb.

SK chemicals, die Nummer eins auf dem chinesischen Copolyestermarkt, präsentierte unter dem Motto „Redefining Beauty Packaging for a Sustainable Future" nachhaltige Kunststoffmaterialien, die recycelte Rohstoffe enthalten oder nach Gebrauch zu PET recycelt werden können, und folgte damit dem Recyclingtrend auf dem Markt für Kosmetikverpackungen, der auf dieser Messe im Mittelpunkt stand.

Vorgestellt wurde eine breite Palette von Materialien, darunter der leistungsstarke Circular Recycle-Copolyester ECOTRIA CR, der auf der Grundlage der chemischen Recyclingtechnologie hergestellt wird, und der Copolyester ECOTRIA CLARO, der klassifiziert und nach Gebrauch zu PET recycelt werden kann. Diese Produkte zogen die Aufmerksamkeit der Expo-Besucher auf sich.

Darüber hinaus stellte SK chemicals seine zentralen zirkulären Recyclingtechnologien, Materialien und Kosmetikbehälter vor, die diese verwenden, und bot außerdem eine Session an, bei der Vertretern globaler Kosmetikmarken Materialien vorgestellt wurden, die für umweltfreundliche Kosmetikbehälter optimiert sind.

Im März letzten Jahres hat SK chemicals das weltweit erste kommerzielle Kreislaufmaterial eingeführt und seine Produkte vorgestellt. Die aktive Zusammenarbeit mit Markeninhabern wird voraussichtlich auch in Zukunft fortgesetzt.

Kim Eung-soo, Leiter der Green Materials Business Division von SK chemicals, kommentiert: „SK chemicals hat sich stets bemüht, nachhaltige Materialien als Kernmaterial für hochwertige Kosmetikbehälter einzusetzen. Durch die enge Zusammenarbeit mit globalen Kosmetikmarkeninhabern werden wir weiterhin eine führende Rolle auf dem Markt einnehmen.

