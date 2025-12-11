SK Chemicals realisiert durch die hausinterne Beschaffung von Rohstoffen die erste vertikale Integration im Recyclingbereich in Korea

- Gründung eines Joint Ventures mit dem chinesischen PET-Recycler Kelinle zum Aufbau eines Feedstock Innovation Center (FIC)

- Geplante Inbetriebnahme in der zweiten Hälfte des Jahres 2026; hauseigene Rohstoffe zur Verbesserung der Kostenwettbewerbsfähigkeit im Recyclinggeschäft

SEOUL, Südkorea, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SK Chemicals wird die erste vertikale Integration im Recyclingbereich in Korea erreichen, indem es sich den hauseigenen Zugang zu den für das Recycling erforderlichen Rohstoffen sichert.

SK Chemicals (CEO: Ahn Jae-hyun) gab am 10. Dezember bekannt, ein Joint Venture mit Kelinle, einem Spezialisten für Kunststoffrecycling in der chinesischen Provinz Shaanxi, zu gründen, um das Feedstock Innovation Center (FIC) zu errichten, eine Anlage zur Verarbeitung von Kunststoffabfällen.

SK Chemicals has signed a joint venture agreement with Kelinle, a leading plastics recycling company in Shaanxi Province, China, to build the Feedstock Innovation Center (FIC), a facility for processing waste plastics. SK Chemicals President Ahn Jae-hyun (fifth from left), SK Shantou Vice President Jung Jae-jun (sixth from left), Kelinle President Zhang Xizheng (far left), and other representatives pose for a commemorative photo after the signing ceremony. 2nd_image_final SK Chemicals Circular Recycling Value Chain Illustration.

Das Feedstock Innovation Center (FIC) wird Kunststoffabfälle zu Rohstoffen verarbeiten. Nach Fertigstellung der Anlage wird SK Chemicals eine Wertschöpfungskette sichern, die über die Herstellung chemisch recycelter Materialien hinausgeht und auch die Beschaffung von Kunststoffabfällen umfasst. Unter den heimischen Chemieunternehmen, die sich mit chemischem Recycling auf Basis der Depolymerisation befassen, ist SK Chemicals das erste Unternehmen in Korea, das eine Unternehmensgesellschaft mit Anlagen zur Beschaffung von Kunststoffabfällen gegründet hat.

Die beiden Unternehmen beabsichtigen, auf einem brachliegenden, etwa 13.200 m² großen Grundstück von Kelinle in Weinan in der chinesischen Provinz Shaanxi eine Anlage zu errichten, in der Abfälle in mehreren Schritten zu recycelten Rohstoffen verarbeitet werden sollen. Kelinle, das seit zehn Jahren auf dem lokalen Markt im Bereich Kunststoffrecycling tätig ist, wird sein lokales Netzwerk zur Beschaffung von Rohstoffen nutzen, und PET-Granulat wird nach der Vorbehandlung unter Verwendung der Technologie von SK Chemicals hergestellt.

Im Gegensatz zu mechanischen Recyclern, die PET-Flaschen als Rohstoff verwenden, wird das Feedstock Innovation Center (FIC) so konzipiert sein, dass es ausgediente Textilien wie weggeworfene Decken und die beim Zerkleinern von PET-Flaschen anfallenden Feinanteile in Rohstoffe für das chemische Recycling umwandelt. Die Anlage wird zunächst mit einer Kapazität von etwa 16.000 Tonnen PET-Granulat pro Jahr starten und dann auf etwa 32.000 Tonnen pro Jahr hochgefahren werden, wodurch der Großteil des von SK Shantou benötigten Rohmaterials bereitgestellt wird.

Sicherstellung einer stabilen Rohstoffversorgung und Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Gründung des FIC ein wichtiger Meilenstein sein wird, der die Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität des Kreislaufrecycling-Kunststoffgeschäfts von SK Chemicals, das das Unternehmen als zukünftigen Wachstumsmotor fördert, erheblich verbessern wird. Das auf Depolymerisation basierende Kreislaufrecyclinggeschäft von SK Chemicals zerlegt Kunststoffabfälle in molekulare Rohstoffe und verwendet diese anschließend zur Herstellung neuer Kunststoffe. In diesem Modell fungieren Kunststoffabfälle als Primärrohstoff, ähnlich wie Rohöl. Dementsprechend ist die Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit Kunststoffabfällen zu wettbewerbsfähigen Preisen eine entscheidende Grundlage für das Geschäft mit recycelten Kunststoffen.

In der Regel beziehen Hersteller von recycelten Kunststoffen Kunststoffabfälle als Rohstoff von externen Lieferanten. Daher sind sie naturgemäß Preisschwankungen und Versorgungsinstabilitäten ausgesetzt, die von den Sammelbedingungen und der Marktdynamik abhängen. Angesichts der zunehmenden weltweiten Vorschriften, die die Verwendung von recycelten Materialien vorschreiben, erwartet die Branche, dass die steigende Nachfrage nach Kunststoffabfällen die Preisvolatilität und die Instabilität der Versorgung weiter verschärfen wird.

Durch die Einrichtung eines internen Beschaffungssystems für Kunststoffabfälle wird erwartet, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Rohstoffversorgung verringert und die Kostenwettbewerbsfähigkeit weiter verbessert wird. Das FIC wird in erster Linie Materialien verarbeiten, die bisher in der Regel verbrannt wurden, da sie als recycelter Rohstoff nur schwer zu verwenden waren. Dadurch wird eine Beschaffung zu geringeren Kosten als bei klaren PET-Flaschen ermöglicht, die leichter zu recyceln sind. Die Analyse des Unternehmens zeigt, dass das FIC nach seiner vollständigen Inbetriebnahme sowohl eine stabile Versorgung mit Rohstoffen für das Kreislaufrecyclinggeschäft sicherstellen als auch die Kosten für Kunststoffabfälle um etwa 20 % senken könnte.

Die Wiederverwendung von Altdecken, die in der Regel verbrannt oder deponiert werden, dürfte ebenfalls zu einer erheblichen Abfallreduzierung beitragen. Weltweit werden jährlich schätzungsweise 4,6 Millionen Tonnen Bettwäsche entsorgt, jedoch liegt die Recyclingquote unter 1 Prozent.

Obwohl Materialien wie ausrangierte Decken gegenüber klaren PET-Flaschen einen Kostenvorteil bei der Beschaffung bieten, erfordert ihre Rückführung in Rohstoffe fortschrittliche Technologien, und bisher gibt es noch keine kommerziellen Anwendungsfälle. Als weltweit erstes Unternehmen, das chemisches Recycling auf Basis der Depolymerisation kommerzialisiert hat, ist SK Chemicals in der Lage, schwer recycelbare Abfälle wie Textilien, Faserfüllungen und farbige PET-Flaschen als Ausgangsmaterial zurückzugewinnen.

Im Gegensatz zum mechanischen Recycling, das auf physikalischer Zerkleinerung und Wiederaufbereitung basiert, werden beim Recyclingverfahren auf Basis von Depolymerisation ausrangierte Kunststoffe auf molekularer Ebene in Ausgangsstoffe zurückgewandelt. Dies ermöglicht wiederholtes Recycling ohne Qualitätsverlust und ist auch aus hygienischer Sicht dem mechanischen Recycling überlegen.

Ahn Jae-hyun, Geschäftsführer von SK Chemicals, erklärte: „Mit dem FIC haben wir eine vollständige Recycling-Wertschöpfungskette geschaffen, die von der Depolymerisation über die Materialherstellung bis hin zur Beschaffung von Ausgangsstoffen reicht. Der Kostenvorteil, der durch die Umwandlung schwer recycelbarer Abfälle wie ausrangierter Decken in Ressourcen erzielt wird, wird dazu beitragen, die Preisbarriere für recycelte Kunststoffe zu überwinden, die in der Vergangenheit höher war als die für Materialien auf Erdölbasis."

Außerdem gründete SK Chemicals im Jahr 2023 eine Tochtergesellschaft für chemisches Recycling in Shantou, China, und schuf damit einen globalen Hub für zirkuläres Recycling mit der kommerziellen Produktion von r-BHET und CR-PET. In Korea hat das Unternehmen in seinem Werk in Ulsan das Recycle Innovation Center (RIC) errichtet, das Pilotanlagen zur Depolymerisation mit der Copolyester-Produktion verbindet und so eine Brücke zwischen Forschung und Produktion schlägt. Zudem hat SK Chemicals seine Wertschöpfungskette im Bereich des zirkulären Recyclings weiterentwickelt, indem es Technologien zur Depolymerisation und Repolymerisation von Textilabfällen, darunter ausrangierte Banner und Stoffe, aufgebaut hat.

Informationen zu Kelinle

Kelinle ist ein Spezialist für Kunststoffrecycling mit Sitz in der Provinz Shaanxi, China. Das Unternehmen sammelt und verarbeitet Kunststoffabfälle und produziert und vertreibt PET-Flakes. Über die Materialverarbeitung hinaus beschäftigt das Unternehmen eigene Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter für Recyclingverfahren und hält durch die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie mit der Xi'an University of Technology insgesamt 12 Patente im Bereich Recycling. Preisentwicklung von recyclebarem Abfall-PET-Rohstoff (Quelle: Korea Environment Corporation)

Preisentwicklung für recycelbare Abfälle als PET-Rohstoff (Quelle: Korea Environment Corporation)



2020 2021 2022 2023 PET (KRW/kg) 233,0 291,0 411,6 482,5 PET (USD/kg) 0,16 0,20 0,28 0,33

