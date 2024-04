SK Chemicals stellt auf der Chinaplas 2024 „Circular Recycle" vor, Technologien und Lösungen für das „Kreislaufrecycling" mit Blick auf die „Kreislaufwirtschaft"

SK Chemicals präsentiert seine Kreislaufrecyclinglösungen unter dem Motto „Greening The Globe"

Über die einfache Produktion von Recyclingmaterial hinaus werden umfassende Lösungen für das Recycling von Kunststoffabfällen vorgeschlagen

SHANGHAI und SEONGNAM, Südkorea, 22. April 2024 /PRNewswire/ – SK Chemicals (CEO Jae-Hyun Ahn) gab am 22. April bekannt, dass sie an der Chinaplas 2024, die vom 23. bis 26. April in Hongqiao, Shanghai, China, im National Exhibition and Convention Center (NECC) stattfinden wird, teilnehmen werden.

Die Chinaplas ist neben der NPE in den Vereinigten Staaten und der K-Messe in Deutschland als eine der drei wichtigsten Messen der chemischen Industrie weltweit anerkannt und gilt als die größte Messe in Asien. An der diesjährigen Messe werden rund 4000 Unternehmen aus über 150 Ländern teilnehmen.

SK chemicals will participate in ChinaPlas 2024, which will be held from 23rd to 26th April in Hongqiao, Shanghai, China, at the National Exhibition and Convention Center (NECC). (Booth layout of SK chemicals)

Auf dieser Messe hat SK Chemicals einen Stand vorbereitet, an dem Gäste unter dem Motto „Greening The Globe": Eine praktische Lösung für eine nachhaltige Zukunft" Lösungen für eine nachhaltige Zukunft erfahren können.

In der Ausstellungshalle soll gezeigt werden, wie Kunststoffabfälle, die in den Städten anfallen, durch die „Circular Recycle™"-Technologie von SK Chemicals als recycelte Rohstoffe wiedergeboren und in verschiedene Produkte umgewandelt werden. Das „Circular Recycle" von SK Chemicals hat als weltweit erste kommerziell nutzbare chemische Recyclingtechnologie große Aufmerksamkeit bei den Interessengruppen der Branche erregt. SK Chemicals plant, eine große Auswahl Kreislaufrecyclingprodukte zu präsentieren, indem erfolgreich eine vertikale Integration von Monomeren, Polyestern und Copolyestern durch Kreislaufwirtschaftstechnologie erreicht wird.

Zusätzlich zu ihrer Kreislaufrecyclinglösung wird SK Chemicals eine umfangreiche Auswahl Produktkategorien aus nachhaltigen Materialien sowie bereits vermarktete Produkte aus diesen Materialien vorstellen. Ausgestellt werden verschiedene globale Markenprodukte wie Kosmetika, Haushaltsgeräte und Haushaltswaren, die ECOTRIA CR enthalten sowie Endprodukte, die durch die Verwendung recycelter Materialien erfolgreich auf den Markt gebracht wurden, wie z. B. Autoreifen und das abgefüllte Wasser „Samdasoo Reborn mit SKYPET CR".

SK Chemicals stellte verschiedene Konstellationen von recycelten und recycelbaren Materialien vor, die je nach den Bedürfnissen der Endverbraucher ausgewählt werden können, darunter ECOTRIA CR, ein chemisch recycelter Copolyester, SKYPET CR, ein chemisch recyceltes PET und ECOZEN Claro, ein Copolyester, der nach seiner Verwendung im gleichen Strom wie PET klassifiziert und recycelt werden kann.

Darüber hinaus wird SK Chemicals auch verschiedene biobasierte Materialien ausstellen, darunter ECOTRION, ein biobasiertes Polyol, das industrielle Stärke als Rohstoff für Produkte wie Elasthan, Kunstleder und elastische Polyurethanmaterialien verwendet; ECOTRIA, ein Copolyester mit einer Mischung aus Substanzen, die aus Mais und anderer Biomasse gewonnen werden, der sich aufgrund seiner Transparenz und chemischen Beständigkeit für verschiedene Anwendungen wie Kosmetika, Lebensmittelverpackungen und Haushaltsgeräte eignet.

Präsident Jae-Hyun Ahn von SK Chemicals erklärte: „Die Chinaplas wird ein wichtiger Meilenstein für SK Chemicals sein, um der Welt seine einzigartigen Kreislaufrecyclinglösungen vorzustellen", und fügte hinzu: „Durch diese Messe werden wir uns als führendes Unternehmen bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft etablieren, indem wir der Industrie und den Markeninhabern die Notwendigkeit, die Vorteile und die Wettbewerbsfähigkeit des Kreislaufrecyclings vermitteln."

Circular recycle™ bezieht sich auf das chemische Recyclingverfahren von SK Chemicals. Im Gegensatz zum mechanischen Recycling, bei dem Kunststoffabfälle zerkleinert und in Rohstoffe für die Wiederverwendung von Kunststoffen gewaschen werden, zerlegt man beim chemischen Recycling Kunststoffe in molekulare Einheiten und verwendet diese als Rohstoffe für Kunststoffe wieder. Diese Methode ermöglicht ein unendliches Recycling, ohne dass die Produktqualität, z. B. die Transparenz, beeinträchtigt wird. Durch den Einsatz der Kreislaufrecyclinglösungen von SK Chemicals können verschiedene Formen von Kunststoffabfällen, einschließlich durchsichtiger Flaschen, Folien, Schalen usw., ihrer ursprünglichen Verwendung zugeführt werden.

