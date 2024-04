SK chemicals présente sa technologie et ses solutions de recyclage circulaire au salon Chinaplas 2024 sur le thème de l'économie circulaire

SK chemicals présente ses solutions de recyclage circulaire sous le thème « Rendre le monde plus vert »

Au-delà de la simple production de matériaux de recyclage, des solutions complètes de recyclage des déchets plastiques sont proposées

SHANGHAI et SEONGNAM, Corée du Sud, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- SK chemicals (PDG : Jae-Hyun Ahn) a annoncé le 22 avril sa participation au salon Chinaplas 2024, qui se tiendra du 23 au 26 avril à Hongqiao, Shanghai, Chine, au National Exhibition and Convention Center (NECC).

Chinaplas est reconnu comme l'un des trois plus grands salons mondiaux de l'industrie chimique, avec NPE aux États-Unis et K Trade Fair en Allemagne, et est considéré comme le plus grand salon d'Asie. Cette année, environ 4 000 entreprises de plus de 150 pays devraient y participer.

Lors de cet événement, SK chemicals a préparé un stand où les visiteurs peuvent découvrir des solutions pour un avenir durable sous le slogan « Rendre le monde plus vert : une solution à portée de main pour un avenir durable ».

Le hall d'exposition est conçu pour présenter le processus des déchets plastiques générés dans les villes qui renaissent en tant que matières premières recyclées grâce à la technologie « circular recycle™ » de SK chemicals ; ces matières sont ensuite transformées à nouveau en divers produits. La technologie de recyclage circulaire de SK chemicals a attiré l'attention des parties prenantes de l'industrie en tant que première technologie de recyclage chimique commercialement viable au monde. SK chemicals prévoit de présenter un large éventail de portefeuilles de produits de recyclage circulaire en réalisant avec succès l'intégration verticale des monomères, des polyesters et des copolyesters grâce à la technologie de recyclage circulaire.

Outre sa solution de recyclage circulaire, SK chemicals présentera un large éventail de catégories de produits à base de matériaux durables et de produits déjà commercialisés utilisant ces matériaux. Divers produits de marques mondiales tels que les cosmétiques, les appareils électroménagers et les articles ménagers incorporant ECOTRIA CR seront exposés, ainsi que des produits finis commercialisés avec succès grâce à l'application de matériaux recyclés, tels que les pneus et la bouteille d'eau Samdasoo Reborn avec du SKYPET CR.

SK chemicals a présenté une gamme variée de matériaux recyclés et recyclables qui peuvent être sélectionnés en fonction des besoins des utilisateurs finaux, notamment ECOTRIA CR, un copolyester recyclé chimiquement, SKYPET CR, un PET recyclé chimiquement, et ECOZEN Claro, un copolyester qui peut être classé et recyclé dans le même flux que le PET après utilisation.

SK chemicals présentera également divers matériaux biosourcés, notamment ECOTRION, un polyol biosourcé utilisant l'amidon industriel comme matière première pour des produits tels que le spandex, le cuir synthétique et les matériaux élastiques en polyuréthane ; ECOTRIA, un copolyester contenant un mélange de substances extraites du maïs et d'autres biomasses, adapté à diverses applications telles que les cosmétiques, les emballages alimentaires et les appareils électroménagers, grâce à sa transparence et à sa résistance aux produits chimiques.

Jae-Hyun Ahn, président de SK chemicals a déclaré : « Le salon Chinaplas sera une étape importante pour SK chemicals qui présentera au monde ses solutions uniques de recyclage circulaire. Grâce à cet événement, nous nous imposerons comme une entreprise leader dans la conduite de l'économie circulaire en promouvant la nécessité, les avantages et la compétitivité du recyclage circulaire auprès de l'industrie et des détenteurs de marques. »

Circular recycle™ fait référence à la méthode de recyclage chimique de SK chemicals. Contrairement au recyclage mécanique, qui consiste à broyer et laver les déchets plastiques pour en faire des matières premières réutilisables, le recyclage chimique décompose les plastiques en unités moléculaires et les réutilise comme matières premières pour les plastiques. Cette méthode permet un recyclage infini sans compromettre la qualité du produit, comme la transparence. En utilisant les solutions de recyclage circulaire de SK chemicals, diverses formes de déchets plastiques, y compris les bouteilles transparentes, les films, les plateaux, etc., peuvent être recyclés dans leur application d'origine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2391129/SK_chemicals_participate_ChinaPlas_2024_held_23rd_26th_April_Hongqiao.jpg