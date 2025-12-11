SK Chemicals effectue la première intégration verticale du recyclage en Corée grâce à un approvisionnement interne en matières premières

- Création d'une coentreprise avec Kelinle, un recycleur de PET basé en Chine, pour la construction d'un centre d'innovation pour les matières premières

- Démarrage prévu au second semestre 2026 ; matières premières internes pour améliorer la compétitivité des coûts dans le secteur du recyclage.

SÉOUL, Corée du Sud, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- SK Chemicals va effectuer la première intégration verticale du recyclage en Corée grâce à un accès interne aux matières premières nécessaires au recyclage.

SK Chemicals (PDG : Ahn Jae-hyun) a signé un accord de coentreprise avec Kelinle, une entreprise de premier plan spécialisée dans le recyclage des plastiques dans la province de Shaanxi, en Chine, pour construire un centre d'innovations pour les matières premières (le Feedstock Innovation Center - FIC), une installation de traitement des déchets plastiques.

SK Chemicals has signed a joint venture agreement with Kelinle, a leading plastics recycling company in Shaanxi Province, China, to build the Feedstock Innovation Center (FIC), a facility for processing waste plastics. SK Chemicals President Ahn Jae-hyun (fifth from left), SK Shantou Vice President Jung Jae-jun (sixth from left), Kelinle President Zhang Xizheng (far left), and other representatives pose for a commemorative photo after the signing ceremony. Recyclable waste PET feedstock price trend (Source: Korea Environment Corporation) SK Chemicals Circular Recycling Value Chain Illustration.

Ce centre transformera les déchets plastiques en matières premières. Une fois l'installation terminée, SK Chemicals disposera d'une chaîne de valeur allant au-delà de la production de matériaux chimiquement recyclés et englobant l'approvisionnement en déchets plastiques. Parmi les entreprises chimiques nationales spécialisées dans le recyclage chimique par dépolymérisation, SK Chemicals est la première en Corée à créer une entité dotée d'installations permettant de s'approvisionner en déchets plastiques.

Les deux entreprises envisagent de mettre en place un processus sur un site inoccupé d'environ 13 200 m² appartenant à Kelinle à Weinan, dans la province de Shaanxi, en Chine, afin de transformer les déchets en matières premières recyclées au cours d'un processus en plusieurs étapes. Kelinle, qui exploite une entreprise de recyclage de plastiques sur le marché local depuis 10 ans, mettra à contribution son réseau local pour se procurer des matières premières et des granulés de PET seront produits après un prétraitement utilisant la technologie de SK Chemicals.

Contrairement aux recycleurs mécaniques qui utilisent les bouteilles en PET comme matière première, le FIC sera conçu pour convertir les textiles en fin de vie, tels que les couvertures mises au rebut et les fines générées lors du broyage des bouteilles en PET, en matière première pour le recyclage chimique. Le centre commencera avec une capacité initiale d'environ 16 000 tonnes par an de granulés de PET et passera à environ 32 000 tonnes par an, fournissant la majeure partie des matières premières nécessaires à SK Shantou.

Assurer la stabilité de l'approvisionnement en matières premières et la compétitivité des coûts

L'entreprise s'attend à ce que la création du FIC devienne une étape majeure qui renforcera considérablement la compétitivité et la stabilité de l'activité de recyclage circulaire des plastiques de SK Chemicals, que l'entreprise développe en tant que moteur de croissance pour l'avenir. Dans son activité de recyclage circulaire basée sur la dépolymérisation, SK Chemicals décompose les déchets plastiques en matières premières au niveau moléculaire et les utilise ensuite pour produire de nouveaux plastiques. Dans ce modèle, les déchets plastiques fonctionnent comme une matière première primaire, comme le pétrole brut. Par conséquent, la garantie d'un approvisionnement fiable en déchets plastiques à des prix compétitifs est un élément de base de l'activité des plastiques recyclés.

En règle générale, les producteurs de plastiques recyclés s'approvisionnent en déchets plastiques auprès de fournisseurs externes. Par conséquent, ils sont naturellement exposés à la volatilité des prix et à l'instabilité de l'offre en fonction des conditions de collecte et de la dynamique du marché. Les réglementations mondiales imposant de plus en plus l'utilisation de matériaux recyclés, l'industrie s'attend à ce que l'augmentation de la demande de déchets plastiques exacerbe encore plus la volatilité des prix et l'instabilité de l'offre.

La mise en place d'un système interne d'approvisionnement en déchets plastiques devrait réduire les incertitudes liées aux matières premières et renforcer la compétitivité des coûts. Le FIC traitera principalement des intrants qui ont généralement été incinérés parce qu'ils étaient difficiles à utiliser comme matière première recyclée, ce qui permettra un approvisionnement à un coût inférieur à celui des bouteilles en PET transparent, qui sont plus faciles à recycler. L'analyse de l'entreprise indique qu'une fois pleinement opérationnel, le FIC pourra à la fois garantir un approvisionnement stable en matières premières pour l'activité de recyclage circulaire et réduire les coûts des matières premières des déchets plastiques d'environ 20 %.

La réutilisation des déchets de couvertures qui sont généralement incinérées ou mises en décharge devrait également produire des avantages considérables en termes de réduction des déchets. On estime que 4,6 millions de tonnes de literie sont jetées chaque année dans le monde, alors que le taux de recyclage est inférieur à 1 %.

Bien que les matériaux tels que les couvertures jetées offrent un avantage de coût par rapport aux bouteilles PET transparentes pour l'approvisionnement, leur reconversion en matière première nécessite une technologie avancée et aucun cas n'a été commercialisé à ce jour. En tant que première entreprise au monde à commercialiser le recyclage chimique par dépolymérisation, SK Chemicals peut récupérer des déchets difficiles à recycler tels que les textiles, les fibres de remplissage et les bouteilles PET colorées pour les transformer en matières premières.

Contrairement au recyclage mécanique qui repose sur le déchiquetage physique et le retraitement, le processus de recyclage basé sur la dépolymérisation permet de transformer les plastiques mis au rebut en matière première au niveau moléculaire. Cela permet un recyclage répété sans dégradation de la qualité et est également supérieur au recyclage mécanique du point de vue de l'hygiène.

Ahn Jae-hyun, PDG de SK Chemicals, a déclaré : « Avec le FIC, nous avons mis en place une chaîne de valeur de recyclage complète qui s'étend de la dépolymérisation et de la production de matériaux à l'approvisionnement en matières premières. L'avantage financier obtenu en transformant en ressources des déchets difficiles à recycler tels que les couvertures jetées contribuera à baisser le prix des plastiques recyclés, qui a toujours été plus élevé que celui des matériaux dérivés du pétrole. »

Par ailleurs, SK Chemicals a établi en 2023 une filiale de production basée sur le recyclage chimique à Shantou en Chine, créant ainsi un centre mondial pour le recyclage circulaire avec la production commerciale de r-BHET et de CR-PET. En Corée, l'entreprise a construit le centre d'innovation du recyclage (Recycle Innovation Center - RIC) dans son usine d'Ulsan, reliant les installations pilotes de dépolymérisation à la production de copolyester pour former un pont entre la recherche et la production. Parallèlement, SK Chemicals a développé sa chaîne de valeur de recyclage circulaire en accumulant des technologies de dépolymérisation et de repolymérisation pour les déchets textiles, y compris les bannières et les tissus mis au rebut.

À propos de Kelinle

Kelinle est un spécialiste du recyclage des plastiques basé dans la province de Shaanxi, en Chine. L'entreprise collecte et traite les déchets plastiques et produit et vend des flocons de PET. Au-delà du traitement des matériaux, elle dispose d'un personnel de recherche et développement spécialisé dans les opérations de recyclage et, grâce à une collaboration entre l'université de technologie de Xi'an et l'industrie, elle détient au total 12 brevets liés au recyclage. Évolution du prix des matières premières PET issues de déchets recyclables (Source :Korea Environment Corporation)

Évolution du prix des matières premières PET issues de déchets recyclables (Source :Korea Environment Corporation)



2020 2021 2022 2023 PET (KRW/kg) 233,0 291,0 411,6 482,5 PET (USD/kg) 0.16 0.20 0.28 0.33

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841949/SK_Chemicals.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2842221/2nd_image_final.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2842244/image_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2030193/SK_Chemicals_Logo.jpg