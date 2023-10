SK pharmteco présentera ses capacités étendues en matière d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de thérapies cellulaires et géniques à l'occasion du CPHI 2023

Avec un stand dédié dans le hall d'exposition principal, SK pharmteco consolide sa position mondiale en tant que partenaire CDMO le plus fiable de l'industrie pharmaceutique

Nomination d'Andrew Fenny, directeur commercial, pour renforcer ses capacités de marketing au niveau mondial

Finaliste des CPHI Pharma Awards 2023 dans la catégorie « Accélération de l'innovation »

RANCHO CORDOVA, Californie et KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- SK pharmteco participera au CPHI 2023 à Barcelone et préparera un stand dédié à l'événement. En tant qu'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CMDO) multi-modalités avec une expertise dans les ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à petites molécules et les produits biopharmaceutiques, SK pharmteco vise à présenter sa compétitivité commerciale et à rechercher activement des opportunités commerciales.

Image of SK pharmteco's booth at CPHI Barcelona 2023

Prévu du 24 au 26 octobre à Barcelone, en Espagne, le CPHI est le principal salon professionnel de l'industrie pharmaceutique et chimique. Avec plus de 2 000 fournisseurs pharmaceutiques et attirant plus de 40 000 acteurs de l'industrie, l'événement offre une plateforme inégalée pour le réseautage et la formation de partenariats.

Les visiteurs seront accueillis au stand 3K70, dans la zone des Organisations de fabrication et de services sous contrat, pour découvrir les dernières innovations de l'entreprise. Auparavant, le stand de SK pharmteco était situé dans la zone des IPA. La société a changé d'emplacement cette année pour renforcer sa position en tant que CDMO multi-modalités de premier plan, compte tenu de l'évolution de son portefeuille d'activités, qui va des IPA à petites molécules aux thérapies cellulaires et géniques.

Des cadres clés, dont Joerg Ahlgrimm, PDG de SK pharmteco, ainsi que des représentants de ses filiales, notamment AMPAC Fine Chemicals, SK biotek Ireland, Yposkesi et Center for Breakthrough Medicines (CBM), devraient participer à l'événement. CBM est une CDMO américaine de thérapie cellulaire et génique dans laquelle SK pharmteco a récemment acquis une participation majoritaire.

SK pharmteco a récemment créé le poste de directeur commercial dans le cadre de son initiative stratégique visant à améliorer ses stratégies de marketing et d'orientation client. L'entreprise a nommé Andrew Fenny, ancien directeur commercial de FUJIFILM Diosynth Biotechnologies (FDB), un CDMO mondial, pour assumer cette responsabilité. Dans ses nouvelles fonctions, M. Fenny dirigera les fonctions d'engagement des clients au niveau mondial dans le but de fournir des solutions personnalisées aux partenaires de SK pharmteco.

Lors du CPHI, SK pharmteco vise à tirer parti de divers événements de réseautage pour mettre en valeur ses principaux atouts. Il s'agit notamment de présenter sa vaste chaîne d'approvisionnement mondiale qui s'étend aux États-Unis, à l'Europe et à l'Asie. De plus, l'entreprise présentera ses services complets de bout en bout pour les thérapies cellulaires et géniques, ainsi que sa technologie inégalée de fabrication en flux continu pour les IPA à petites molécules.

La plateforme modulaire de SK pharmteco pour la fabrication continue rapide et flexible d'IPA a été reconnue comme finaliste dans la catégorie « Accélération de l'innovation » lors des CPHI Pharma Awards de cette année. Ces prix récompensent les contributions exceptionnelles des entreprises et des individus au progrès de l'industrie pharmaceutique au cours de l'année écoulée. Les finalistes ont été choisis par un groupe d'experts représentant des entreprises pharmaceutiques mondiales, des cabinets de conseil et des universités.

La technologie de la fabrication en continu fait appel à l'automatisation pour produire des produits de manière homogène et ininterrompue à chaque étape du processus. Elle s'avère plus rentable, plus productive et garantit une qualité et une sécurité accrues par rapport aux processus conventionnels, ce qui entraîne une réduction significative de la production globale de déchets. Les lauréats finaux seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 24 octobre, jour de l'ouverture du CPHI de Barcelone.

« Avec la récente acquisition d'une participation majoritaire dans CBM, SK pharmteco fait progresser ses activités biologiques en établissant des installations de production à grande échelle pour les thérapies cellulaires et génétiques aux États-Unis et en Europe », a déclaré Joerg Ahlgrimm, PDG de SK pharmteco. « Notre engagement est inébranlable dans la création d'opportunités diverses pour une croissance soutenue, nous positionnant comme une entreprise leader avec une compétitivité mondiale de premier plan à travers le spectre, des IPA à petites molécules aux produits biopharmaceutiques. »

SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX: 034730) (SK), la société d'investissement stratégique de SK Group, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud, et possède 13 bureaux et usines de fabrication aux États-Unis, en Europe et en Corée, tous avec une vision combinée pour fournir des thérapies révolutionnaires et sauvent des vies à plus de 200 millions de patients d'ici 2026.

Pour en savoir plus sur SK, rendez-vous sur skpharmteco.com

