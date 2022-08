Skalex propose désormais des services de conseil et de développement de logiciels pour les entreprises de toutes tailles

LEONBERG, Allemagne, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Skalex, le principal fournisseur allemand de logiciels de crypto-monnaies en marque blanche, a élargi ses services de base pour inclure le développement de logiciels de niveau entreprise et le conseil aux entreprises de toutes tailles. La société a également mis à jour son identité de marque et réorganisé son site Internet pour rendre compte de ces changements.

En réponse à l'évolution des conditions du marché et aux besoins de ses clients, Skalex est fière d'annoncer qu'elle élargit ses principaux secteurs d'activité pour inclure le conseil et le développement de logiciels . Skalex met en œuvre ces changements après avoir écouté les commentaires de ses clients et offre désormais ces nouveaux services pour aider ses clients à s'adapter et à prospérer dans l'environnement commercial difficile d'aujourd'hui.

L'entreprise est bien positionnée pour une telle expansion. Skalex s'appuie sur les vastes connaissances qu'elle a acquises au fil de ses années de travail dans le secteur des actifs numériques pour aider ses clients à choisir les meilleures solutions pour leur entreprise, avec des services tels que le conseil en DevOps , les solutions d'entreprise , les mises à niveau des logiciels hérités, et les solutions de paiement et de connaissance client (KYC).

La gamme de produits et de services de base de Skalex a également été élargie et comprend désormais des solutions de porte-monnaie, le développement de la blockchain, des contrats intelligents, des solutions de tokénisation d'actifs, des plateformes NFT, des solutions de liquidité et des DAO, en plus du logiciel en marque blanche bien connu.

Le PDG de Skalex, Raj Ponniah, s'est toujours intéressé aux besoins du client. « L'un des membres fondateurs de Skalex m'a dit un jour que sa vision était de fournir des solutions évolutives pour aider les clients à se développer et à réussir. Je suis très fier de nos produits et de nos solutions innovantes, mais conformément à notre vision fondatrice, nous devons consacrer autant d'efforts à l'accompagnement de nos clients pour les retrouver là où ils en sont dans leur développement. En adoptant une approche holistique et systémique des besoins de nos clients, nous pourrons tous prospérer ensemble », déclare M. Ponniah.

Veuillez visiter le site www.skalex.io pour obtenir plus d'informations sur les offres de Skalex et pour programmer une démonstration avec un représentant Skalex compétent.

À propos de Skalex

Skalex GmbH, basée en Allemagne, a été l'un des premiers pionniers dans le développement de services blockchain et de contrats intelligents. Skalex a relevé le niveau du marché mondial de la crypto-monnaie grâce à son célèbre logiciel d'échange personnalisé en marque blanche. À l'origine, le logiciel d'échange a été conçu pour permettre aux clients de créer facilement leurs propres échanges de crypto-monnaies et de négocier des crypto-monnaies.

Les efforts déployés par Skalex en matière de développement et son expertise lui ont permis de créer une infrastructure performante et des outils clés en main qui permettent aux entreprises de gérer et de faire évoluer leur activité dans une large gamme de produits et de services.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1880123/skalex_GmbH_Logo.jpg

Contact chez skalex GmbH :

Isabel Kurz

Courriel : [email protected]

SOURCE skalex GmbH