Skärpt fokus på industriell cybersäkerhet ett måste då cyberattacker på försörjningskedjor och kritisk infrastruktur ökar

Ny rapport från TXOne Networks och Frost & Sullivan djupdyker i det aktuella cybersäkerhetsläget för den uppkopplade industrin

EINDHOVEN, Netherlands and TAIPEI, Taiwan, 1 mars, 2023 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, ett av världens ledande företag inom cybersäkerhet för industriell IoT (IIoT), publicerar idag en sammanfattande rapport över 2022. Rapporten, Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022, visar en ökning av utpressning med ransomware och attacker mot försörjningskedjor och kritisk infrastruktur. Den fördjupar sig i säkerhet för industriella kontrollsystem (ICS) och dess drivkrafter. Däribland den ökande sammanflätningen av IT och driftsteknik (OT), ett större fokus på regelverk, ökad handelsprotektionism globalt och en allt större medvetenhet om potentiella förluster från attacker mot industrimiljön.

Rapporten är framtagen i samarbete med Frost & Sullivan, och är baserad på undersökningssvar från 300 tjänstemän, direktörer och andra chefer på beslutsfattande nivå inom olika organisationer i avancerade tillverkningsländer runt om i världen. Rapporten ger en djupgående analys av det moderna hotlandskapet och handfast information som organisationer kan använda för att utveckla sin industriella cybersäkerhet.

När det kommer till cybersäkerhet går den tekniska utvecklingen allt snabbare och det blir allt svårare att förutse cyberkriminellas nästa drag. Nya cyberhot stannar inte vid horisonten länge innan de blir verklighet. Mot bakgrund av detta har TXOne Networks därför tagit en nära titt på hur hotlandskapet för OT-säkerhet förändrats under det gångna året. Inte minst då 2022 såg ett stort genombrott för Ransomware as a Service (RaaS), som blev en allt vanligare metod bland cyberkriminella. Kompletta ransomware-tjänster så som Black Basta, Pandora, och LockBit 3.0 användes för hänsynslösa utpressningsattacker som även i år sannolikt kommer att fortsätta attackera kritisk tillverkning, energi, jordbruk, fordonssektor, samt hälso- och sjukvård. Något som ytterligare påskyndar behovet av resurser och lösningar specifikt för OT-säkerhet.

Rapporten belyser även regelverk som regeringar tagit fram att stärka sitt statliga cyberförsvar för att hantera de globala hot som utgörs av fortsatt ökande geopolitiska spänningar, och som placerat cybersäkerhet högt på staters agenda. TXOne förklarar även de bakomliggande marknadskrafter som driver på företags ökade investeringar i säkerhet specifikt för OT, och ger en omfattande genomgång av dessa faktorer och hur de tillsammans påverkar och bidrar till den gängse bilden av industriell cybersäkerhet under åren som kommer.

– Industriella kontrollsystem och driftsteknik begränsas många gånger av sin uppbyggnad och design. Att åtgärda säkerhetsproblem i dessa miljöer kräver en unik uppsättning lösningar och metoder, det räcker inte att bara återanvända och försöka anpassa verktyg och metoder för IT, säger Terence Liu, CEO för TXOne Networks. Vartefter industriella kontrollsystem och uppkopplad driftsteknik utvecklas, kommer nya tekniska verktyg implementeras inom industriell IoT, och hybrida moln och 5G-nätverk fortsätta öka, och visionära leverantörer förbereder sig nu för den framtiden.

Ladda ner rapporten Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022 i sin helhet här.

Följ gärna TXOne Networks Blogg, Twitter, och LinkedIn.

Om TXOne Networks

TXOne Networks erbjuder cybersäkerhetslösningar som säkerställer pålitlighet och trygghet för industriella styrsystem och driftsteknikmiljöer via OT-metoder med zero trust-teknik. På TXOne Networks arbetar vi tillsammans med både ledande tillverkare och kritiska infastruktursoperatörer för att utveckla praktiska, driftsvänliga metoder för cyberskydd. TXOne Networks erbjuder både nätverksbaserade och slutpunktsbaserade produkter för att skydda OT-nätverket och uppdragskritiska enheter med ett fördjupat försvar i realtid.

www.txone.com

För mer information, kontakta

GlobalCom PR-Network GmbH

Martin Uffmann / Slavena Radeva

[email protected] / [email protected]

Tel.: +49 (0)89 360 363-41 / -50

SOURCE TXOne Networks