Skedda s'associe à Five Elms Capital pour moderniser la gestion et la planification des espaces

MELBOURNE, Australie, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Skedda, une plateforme mondiale de gestion et de planification des espaces au service de plus de 12 000 clients, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de croissance de Five Elms Capital, un investisseur mondial de premier plan dans les sociétés de logiciels interentreprises à forte croissance. Cet investissement et ce partenariat permettront de renforcer l'équipe et de lancer de nouveaux produits et fonctionnalités destinés à simplifier la gestion et la planification des espaces.

« Nous sommes ravis de nous associer à un investisseur qui possède une telle expertise dans le développement des entreprises de logiciels interentreprises et une telle expérience du monde du travail et du milieu universitaire », a déclaré Jonathan Fagg, cofondateur de Skedda. « La complexité de la planification de l'espace et les tracas des solutions manuelles n'ont fait que s'aggraver ces dernières années, et nous sommes heureux d'accélérer notre exécution en simplifiant ces processus pour nos clients. »

La plateforme Skedda numérise et automatise la réservation, la programmation et la gestion des espaces physiques, ce qui permet une utilisation flexible et fait gagner du temps et de l'argent aux clients en réduisant considérablement la charge administrative. Alors que le monde évolue vers une approche de l'utilisation des espaces plus flexible, en libre-service et basée sur les données, la plateforme web et mobile de Skedda permet aux clients et aux utilisateurs finaux de réserver et de gérer rapidement et facilement des salles, des bureaux, des studios, des laboratoires, etc.

Dans le cadre de la transaction, Mark Gentry rejoindra Skedda en tant que directeur général, aux côtés des fondateurs Jonathan Fagg, Ryan McBride et Sam Maurus. Avant de rejoindre Skedda, Mark Gentry était directeur de l'exploitation et président de Service Fusion, une ancienne société du portefeuille de Five Elms, qui a été multipliée par près de 8 au cours de son mandat de quatre ans.

« Nous sommes en plein milieu d'un changement tectonique dans la façon dont les gens interagissent avec les espaces physiques, au travail, à l'école et plus largement dans nos communautés », a déclaré Gentry. « Skedda a conçu un produit de gestion et de planification des espaces de premier plan avec une expérience utilisateur et une personnalisation inégalées, et avec des niveaux de satisfaction client qui se démarquent. Je suis heureux d'aider Skedda à continuer de devenir l'acteur dominant sur le marché de la gestion et de la planification des espaces. »

À propos de Skedda

Skedda est une plateforme mondiale de gestion et de planification des espaces de premier plan, qui dessert plus de 12 000 clients et près de deux millions d'utilisateurs. Le produit de l'entreprise s'adresse aux clients de plusieurs secteurs verticaux, notamment les lieux de travail, les établissements d'enseignement, les studios et les installations sportives, avec des fonctionnalités telles que la visualisation des plans d'étage, la réservation et la gestion des espaces, les rapports et les analyses d'utilisation, les paiements, ainsi que l'intégration d'outils de travail clés comme Microsoft365 et Google Workspace.

À propos de Five Elms Capital

Five Elms Capital est un investisseur mondial de premier plan dans les entreprises de logiciels interentreprises à forte croissance et de classe mondiale que les utilisateurs adorent. Five Elms fournit des capitaux et des ressources pour aider les entreprises à accélérer leur croissance et à consolider leur rôle de leader de l'industrie. Five Elms a des bureaux en Amérique du Nord et en Europe et investit dans les meilleures plateformes logicielles du monde.

