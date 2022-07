Skedway publica estudo sobre o trabalho híbrido que aponta redução de 40% nos espaços corporativos

A implementação deste modelo tem aumentado nos últimos anos, especialmente após o período de isolamento social ocasionado pela pandemia da COVID-19. Essa busca crescente pelo novo modelo de trabalho está relacionada à necessidade de redução de custos, otimização de espaços, qualidade de vida e experiência dos colaboradores. Isso acontece porque o regime híbrido permite ao colaborador flexibilizar sua jornada presencial ou remotamente, promovendo o melhor dos dois cenários: a flexibilidade e produtividade do remoto e também a socialização do presencial.

O estudo analisou como o modelo tem gerado impactos positivos para as empresas e colaboradores. Entre as principais vantagens do trabalho híbrido estão a otimização dos ambientes de trabalho visando melhor aproveitamento, redução de custos para a empresa, potencialização de recursos, qualidade de vida para os colaboradores e diminuição da poluição.

"A média de redução dos escritórios foi de 40% durante a pandemia, ou seja, com a adoção do modelo híbrido, as empresas conseguiram reduzir custos e implementar novas tecnologias que visam a experiência do colaborador e produtividade", diz Lucas Nini, Head de Growth da Skedway. "Identificamos que atualmente os colaboradores têm optado em trabalhar presencialmente um dia por semana, intercalando os demais dias com o trabalho remoto", acrescentou Nini.

Esses dados e conclusões foram apresentados no relatório A Consolidação do Trabalho Híbrido em 2022 , gerado com base na utilização da plataforma de gestão do espaço da startup, com mais de 780 mil usuários em mais de 72 países. O documento apresenta informações sobre como as empresas têm implementado o modelo de trabalho híbrido, incluindo dados de ocupação dos escritórios, frequência dos colaboradores nos ambientes presenciais, legislação trabalhista sobre o regime, contribuição com a sustentabilidade e outros dados relevantes. O relatório é gratuito e sua versão completa está disponível neste link .

"Consolidamos neste relatório informações relevantes que contribuem para a definição de melhores políticas na implementação do trabalho híbrido. Identificamos padrões de comportamento interessantes, que oferecem uma radiografia realista do atual cenário pós-pandemia e das tendências para o futuro", diz Rafael Tonelli, CEO da Skedway.

