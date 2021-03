SketchTour Portugal Reload, escrevendo e desenhando Portugal

LISBOA, Portugal, 29 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A SketchTour Portugal Reload, com rotas que atravessam diferentes cenários e paisagens das ilhas e território continental do país e que passará da realidade à ficção por meio de narrativas de escritores nacionais e desenhos de sketchers, nacionais e internacionais, é convidada a participar do projeto.

Monocromáticos ou nas cores do arco-íris, retratos das sete regiões turísticas do país e narrativas de autores portugueses reproduzirão experiências únicas do destino, em resposta ao desafio lançado pelo grupo de artistas Urban Sketchers, com o apoio do VisitPortugal, que visa promover o país e o turismo literário por meio de um projeto integrado que combina texto com desenho.

Após o sucesso da primeira edição em 2017, a SketchTour Portugal Reload retornará em 2021 e contará com a participação de vinte desenhistas (dez nacionais e dez internacionais) provenientes da Espanha, Itália, França, Reino Unido, Suécia e Egito. Entre os estrangeiros, destacam-se Lapin, Stefano Faravelli, Ian Fennelly, Simo Capecchi, Nina Johansson e Reham Ali.

A novidade da edição de 2021 é o acréscimo de onze grandes autores e escritores da língua portuguesa de diferentes gerações à jornada: Mia Couto, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz, Gonçalo Cadilhe, Rui Cardoso Martins, Sérgio Godinho, Marcela Costa, Matilde Campilho e Jacinto Lucas Pires. Esses autores escreverão Portugal, ampliarão os desenhos dos urban sketchers com suas palavras e narrativas e inspirarão turistas a fazer viagens futuramente.

A SketchTour Portugal Reload pretende dar origem a mais de 500 desenhos, dez webisodes, um documentário, uma exposição multimídia e um livro que reúna textos e desenhos com um prefácio de Mia Couto. O site www.SketchTourPortugal.com será atualizado continuamente com o resultado das diferentes edições do projeto e com uma biblioteca de paisagens sonoras que ajudará a criar uma nova percepção das experiências e do destino por meio de conteúdos mais acessíveis.

Como parte do plano de recuperação do turismo, esse projeto visa posicionar Portugal nas listas de opções de turistas nacionais e internacionais e demonstrar que o destino está preparado para receber todos aqueles que desejem aproveitar a natureza, o patrimônio, a cultura e todos os outros ativos que continuam fazendo de Portugal um dos destinos preferidos.

Com início na Ilha da Madeira, a SketchTour Portugal Reload acontecerá de 7 a 12 de abril e será apresentada pelo Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, pela desenhista francesa Charline Moreau e pela escritora Marcela Costa.

A segunda fase da SketchTour será realizada no Algarve e inspirará a escritora Matilde Campilho, o desenhista anfitrião Pedro Loureiro e o desenhista italiano Simo Capecchi.

O itinerário do Alentejo, território vasto e diversificado, terá dois ciclos com a participação dos desenhistas Nuno Branco e Marielle Duran (França), Celeste Vaz Ferreira e Lapin (França), acompanhados pelos escritores Rui Cardoso Martins e José Luís Peixoto, respectivamente.

A SketchTour também tem dois itinerários que atravessam a região central de Portugal, dos quais participarão os desenhistas Alexandra Belo e Santi Sallés (Espanha), Margarida Martins e Nina Johansson (Suécia) e os escritores Gonçalo Cadilhe e Afonso Cruz.

Nas ilhas Açores, localizadas no Atlântico, a natureza inspirará o escritor Joel Neto e os desenhistas Mário Linhares e Maru Godas (Espanha).

No Porto, as ruas da cidade, a costa e o Vale do Douro e o interior serão registrados por Paulo Mendes e Ian Fennelly (Reino Unido), acompanhados pela escritora Dulce Maria Cardoso. No norte do país, passando pelas regiões de fronteira de Trás-os-Montes, Gerês e Minho, participam os desenhistas Marco António Costa e Stefano Faravelli (Itália), acompanhados pelo escritor Jacinto Lucas Pires.

As ruas, monumentos e lugares incomuns de Lisboa serão o lema para os desenhistas Rosário Félix e Reham Ali (Egito) e para o compositor e autor Sérgio Godinho.

Durante todo o ano de 2021, a SketchTour Portugal Reload escreverá e desenhará Portugal, reunirá talentos nacionais e estrangeiros em todo o país e inspirará futuras viagens aos diferentes territórios e experiências que o destino oferece. Um destino que dá as boas-vindas a todos e respeita todas as diferenças daqueles que o visitam. Um destino inclusivo e sustentável, onde se desenvolve um turismo melhor com vistas a um planeta melhor.

