SKF Makes Group Management Appointment

GOTHENBURG, Sweden, Aug. 30, 2019 /PRNewswire/ -- SKF har utsett Thomas Fröst till ny medlem i koncernledningen från och med 1 september 2019.

Thomas har sedan 2017 innehaft positionen President, Industrial Units. I samband med utnämningen kommer hans ansvarsområde att byta namn till Industrial Technologies. Dessa förändringar återspeglar den strategiska betydelsen att fortsatt integrera alla aspekter av SKFs lösningar, inklusive tätningar och smörjsystem, i koncernens kunderbjudande.

Thomas började arbeta på SKF 1988 och har haft olika ledande positioner, inklusive Head of Industrial Seals, Marine och Marketing.

