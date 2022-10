Skincare com hidratação e luminosidade: conheça o novo Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado

Dermotivin Benzac prometeu e entregou T-U-D-O! Com textura leve e de rápida aplicação, o novo hidratante para pele com tendência a acne diminui a irritabilidade e hidrata sem deixar a pele oleosa

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O microbioma da pele é a mais recente buzzword da indústria de beleza. Poucos sabem, mas a pele é habitada por microrganismos "do bem" que formam o chamado microbioma – cuja principal função é proteger o organismo de doenças e outros problemas, como ressecamento e sensibilidade. Esses pequenos organismos desenvolvem uma espécie de barreira de proteção à pele, mantendo o pH em equilíbrio¹ e promovendo uma aparência saudável e luminosa.

Existem alterações no microbioma da pele que podem ocorrer com o passar do tempo. Fatores como acne, poluição, exposição aos raios UV, entre outros, podem afetar essa barreira, minimizando a sua eficácia na prevenção de infeções, cicatrização de feridas ou até mesmo na absorção de nutrientes².

Quando há um desequilíbrio, podem surgir consequências para a pele, como: ficar mais opaca, seca e desidratada, e mais suscetível a sofrer agressões externas ou até desenvolver condições de pele como a acne³.

Para manter a pele com tendência a acne, saudável, deixando-a mais iluminada e hidratada, o primeiro passo é consultar um dermatologista e o segundo é providenciar mudanças no estilo de vida, como preferir banhos mornos e rápidos, e usar produtos que mantenham a hidratação e o pH da pele³ como o novo gel creme hidratante Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado.

Confira os benefícios do novo Dermotivin Benzac para a rotina de skincare da pele com tendência a acne ser mais adequada ainda:

Gel creme hidratante de fácil aplicação e de textura agradável, Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado aumenta a hidratação da pele por até 24h após uma única aplicação 4 ;

; Melhora significativamente o desconforto e a irritação da pele com tendência a acne 5 ;

; Em avaliação realizada após 28 dias de uso, foi observado um aumento da luminosidade da pele 6 ;

; Com tecnologia derivada de probióticos, mantém o pH da pele, preservando o microbioma natural após cuidado da acne;

Diminui o desconforto e irritação da pele com tendência a acne, trazendo sensação de alívio imediato.

Ao estabelecer uma rotina de skincare é importante buscar sempre a orientação de um dermatologista para identificar o tipo de pele e quais são os produtos indicados.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.linhadermotivin.com.br/benzac

