Skincare Consciente: Conheça a tendência que ganha cada vez mais destaque no mercado da beleza

SÃO PAULO, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Você já ouviu falar em consumo consciente? O movimento que ganha cada vez mais espaço no mercado da beleza também é conhecido como "Slow Beauty" ou "onda verde" que nada mais é do que uma nova forma de pensar e consumir, zelando pela preservação do meio ambiente.

Se antes o skincare demandava muitos itens na prateleira, agora, a meta de sucesso já não é baseada no requisito quantidade, mas sim, na qualidade de cada produto e na sustentabilidade com que o mesmo é desenvolvido. É por isso que Cetaphil, especialista em cuidados com a pele criou embalagens inteligentes à base de papel com materiais 100%1 renováveis e biodegradáveis e aprimorou suas fórmulas com a inclusão de niacinamida (vitamina B3), pantenol (vitamina B5) e glicerina.

Confira 5 produtos Cetaphil para começar um skincare consciente

1. Creme Hidratante

Composto por ingredientes com alto poder de hidratação, como óleo de amêndoas, que além de reter a umidade da pele, previnem a perda de água. O creme hidratante promove a restauração completa da barreira cutânea em apenas 7 dias2, além de hidratação umectante3, emoliente e oclusiva

2. Loção Hidratante

Textura leve e de rápida absorção, é indicada para pele sensível, normal a seca. Sua fórmula é clinicamente comprovada em reparar a barreira cutânea em 1 semana

3. Loção Hidratante Advanced

Enriquecida com 9 componentes hidratantes, incluindo manteiga de karité, esta loção de uso diário é clinicamente comprovada4 por dermatologistas para proporcionar hidratação intensa e contínua por 48 horas para pele seca e sensível

4. Sabonete Líquido Facial

Ideal para pele mista a oleosa e sensível, o Sabonete Líquido Cetaphil é clinicamente testado para limpar profundamente a pele e minimizar a aparência dos poros, ao mesmo tempo em que remove de forma eficaz a sujeira, o excesso de oleosidade e a maquiagem sem retirar a hidratação natural da pele

5. Loção de Limpeza

Higienizador em loção cremosa que possui tecnologia Syndet - que não altera o pH natural da pele. Com a loção de limpeza Cetaphil é possível ter um skincare completo com ou sem enxágue.

Lembrando que todos os produtos combatem os cinco sinais da pele sensível*: aspereza, desconforto, ressecamento, repuxamento e barreira cutânea enfraquecida, contudo, é importante sempre contar com a orientação de um dermatologista para saber qual produto é mais indicado para a sua necessidade.

Contribua com movimento sustentável através da compra de um item best-seller de Cetaphil.

SERVIÇOS

Os produtos estão à venda em todo o Brasil em lojas físicas e e-commerces.

1 Cetaphil desenvolve um processo industrial 100% reciclável com embalagens à base de papel como Caixas de Embarque, cartuchos, rótulos e adesivos, além disso, embalagens de frascos e tampas, bombas, bisnagas, filmes e sachês.

2"9.1 Trans Epidermal Water Loss (TEWL)

Trans Epidermal Water Loss (TEWL) values declined over time in all 6 treatment groups....TEWL declined to a greater extent in both treatment group A and treatment group B, than in treatment groups D, E and F at Days 3, 5 and 7, which was stastistically

3Umectante - glicerina e propilenoglicol, Emoliente – dimeticona e Oclusiva - óleo de amêndoas

484% de pacientes com a barreira cutânea recuperada com Cetaphil Advanced Loção Hidratante após 7 dias vs 50% de pacientes com concorrente com ceramidas* Estudo realizado com 54 participantes

