Skincare masculino: tendências de cuidados com a pele para homens

Dentre as preferências do público masculino estão a toxina botulínica, ácido hialurônico injetável e a remoção de pelos¹

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A realização de procedimentos estéticos não cirúrgicos segue crescendo¹ e, apesar das mulheres liderarem a busca por esses tratamentos, os homens também vêm aderindo.

taphil Loção de Limpeza – 120mL Cetaphil Sabonete Líquido Facial – 300mL Cetaphil Loção Hidratante - 473mL Cetaphil Advanced Loção Hidratante – 226g

Segundo o dermatologista Thales Bretas (CRM-RJ 973343) "Os homens têm mostrado cada dia mais preocupação com a saúde e bem-estar. Preocupações estas que foram, por muito tempo, abafadas pelo preconceito e imagem de que o homem não pode ter vaidade e querer cuidar mais de si. Com a população vivendo cada vez mais e melhor, houve uma busca maior pelo bem-estar e pela conquista de uma longevidade saudável, levando os homens a deixar esses estigmas de lado e correr atrás do autocuidado".

Ainda de acordo com o médico, as principais necessidades dos homens quando buscam por tratamentos estéticos são amenizar linhas de expressão, olheiras e cicatrizes de acne, e restaurar a definição do contorno do rosto. "Para isso, os procedimentos mais realizados são os preenchimentos com ácido hialurônico, aplicação de bioestimulador de colágeno, toxina botulínica e laser", comenta o dermatologista.

Dentre tantas opções no mercado, os produtos mais reconhecidos pelos profissionais de saúde² para realizar esses procedimentos são Restylane®, um portfólio de ácido hialurônico injetável que contém diversas texturas de géis, desde preenchedores para diferentes áreas do rosto e para boca, até SkinboostersTM, que proporciona um boost de hidratação de dentro para fora, formando reservatórios de ácido hialurônico na pele, ajudando a amenizar cicatrizes de acne e linhas finas. E o bioestimulador de colágeno Sculptra®, que pode ser aplicado no rosto e em algumas áreas do corpo, como pescoço, colo, braços, abdômen, coxas, joelhos e glúteo³, para recuperar a firmeza da pele.

"Para pacientes que se queixam da qualidade da pele por conta de linhas de expressão, flacidez e perda de volume, é possível aplicar preenchedor e bioestimulador de colágeno no mesmo protocolo de tratamento. Essa técnica é denominada Firm&Lyft e consiste no uso do bioestimulador para melhora da firmeza e elasticidade da pele em áreas específicas e diferentes das áreas de aplicação do preenchedor à base de ácido hialurônico, que serve para sustentação da face e melhora do aspecto de cansaço, muitas vezes queixado pela perda de estrutura óssea e gordura, sofridos durante o processo de envelhecimento", explica Dr. Thales.

A técnica, desenvolvida pela farmacêutica Galderma, consiste na aplicação de Restylane®, preenchedor à base de ácido hialurônico em pontos de sustentação do rosto, como as maçãs da face, no mesmo protocolo de aplicação do bioestimulador de colágeno Sculptra®, que é aplicado na região lateral do rosto. O bioestimulador age recuperando a firmeza da pele do rosto de forma gradual, e o preenchedor proporciona um efeito lifting imediato, amenizando rugas e linhas de expressão4.

Sculptra® e a linha Restylane®, que conta com preenchedores e SkinboostersTM, são produtos utilizados em procedimentos estéticos não cirúrgicos, que devem ser realizados em consultório por um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

Skincare diário!

Para garantir que a pele dos homens fique bonita e saudável, também é importante desenvolver uma rotina de skincare. Inspirada pelo mês em que se comemora o Dia dos Pais, Cetaphil é a marca que possui os produtos perfeitos para presentear os homenageados de agosto. A marca, especialista em pele sensível, conta com fórmulas ecologicamente corretas e livres de parabenos.

Seus itens, disponíveis tanto para o rosto como para o corpo, são adequados inclusive para as peles mais sensíveis, pois recuperam a barreira protetora da pele e preservam sua hidratação. Confira algumas opções:

Cetaphil Loção de Limpeza – 120mL

Adequado para peles normais a secas e sensíveis, Cetaphil Loção de Limpeza preserva a barreira protetora da pele5, remove impurezas sem comprometer a hidratação e reduz o ressecamento e a aspereza.

Cetaphil Sabonete Líquido Facial – 300mL

Indicado para pele mista a oleosa e sensível, com fórmula potencializada com Niacinamida, Pantenol e Glicerina, que ajudam a melhorar a hidratação da pele, Cetaphil Sabonete Líquido Facial recupera a barreira cutânea, reduz manchas vermelhas na pele e limpa sem ressecar.

Cetaphil Loção Hidratante - 473mL

Indicado para peles sensíveis, Cetaphil Loção Hidratante possui ação calmante, e não obstrui os poros. Além de proporcionar uma redução imediata do ressecamento e da aspereza6*.

Cetaphil Advanced Loção Hidratante – 226g

Adequado para peles secas e sensíveis, Cetaphil Advanced Loção Hidratante proporciona hidratação imediata e intensa por 48 horas7.

*Estudo realizado com 36 participantes durante 28 dias de aplicação.

¹ISAPS. Global Survey Press Release. Disponível em: https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2021/12/Portuguese.pdf Acesso em: 01 jun. de 2022.

²Data on File. JOB 0507F20 Message Recall Aesthetics w1. HSR Health. Maio 2021.

³Haddad A, Menezes A, Guarnieri C, Coimbra D, Ribeiro E, Sarubi J, Avelar LE, Del Nero MP, da Cunha MG, Mazzuco R, Kamamoto C, Cazerta C. Recommendations on the Use of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Skin Laxity in Off-Face Areas. J Drugs Dermatol. 2019 Sep 1;18(9):929-935.

4Sarubi J, Avelar LET, Nero MPD, Kamamoto C, Morais M. Facial rejuvenation on the use of injectable poly-L-lactic acid and hyaluronic acid: Combined technique. J Cosmet Dermatol. 2022 Mar 7. doi: 10.1111/jocd.14902.

5TEWL (Skin barrier recovery), Hydration: RD.27.SPR.203918 - P2299

6Eficácia percebida: RD.53.SPR.203722

7Eficácia percebida: RD.53.SRE.203906 In Use Report_1743_2021

Sobre a Galderma

A Galderma, empresa independente de dermatologia do mundo, está presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/ e www.cetaphil.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874216/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874215/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874214/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874213/4.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma