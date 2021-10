Skincare para iniciantes: dicas para montar sua primeira rotina de cuidados

Por isso, Cetaphil® preparou um guia simples e prático para os iniciantes de skincare que pretendem dar mais atenção à pele facial e corporal. A marca conta com uma linha completa de higienizadores, hidratantes e protetores solares para diferentes tipos de pele, inclusive as sensíveis.

1. Higienização: do rosto aos pés

O primeiro passo de qualquer skincare é a limpeza. Tanto no rosto, como no corpo, é necessário aplicar sabonetes e loções de limpeza que sejam adequados a cada tipo de pele.

Além da escolha adequada do produto, a preocupação com a limpeza facial deve se estender também à temperatura da água. É importante não deixar a temperatura muito elevada e dosar a quantidade de banhos diários.

Já para a limpeza facial, também é importante não esfregar a pele, mas sim lavar o rosto com água em temperatura ambiente e utilizar uma toalha macia para secá-lo.

Uma das opções para a limpeza facial Cetaphil® Sabonete Líquido indicado para pele mista a oleosa. Sua composição proporciona uma limpeza suave e eficaz para uso diário. Ele remove impurezas e excesso de oleosidade sem deixar resíduos e sem ressecar a pele3.

Para quem prefere a textura das espumas de limpeza, Cetaphil® oferece a Espuma de Limpeza Suave, desenvolvida para a pele mais sensível. Por conta de sua apresentação em espuma, há uma maior facilidade de aplicação. E, além disso, limpa com suavidade sem remover a hidratação natural da pele4, com capacidade de limpeza de partículas de poluição*.

2. A vez da hidratação

Para manter uma pele saudável, é de extrema importância preservar a camada protetora da pele que é formada por lipídeos e aminoácidos que promovem sua hidratação natural. Além de agentes externos contribuírem para danificar essa barreira cutânea, o fator idade também exerce influência. Com o passar dos anos, essa camada protetora fica mais ressecada, podendo ficar mais propensa a alterações cutâneas. Por esse motivo, é importantíssimo inserir o quanto antes hidratantes que reforcem e ajudem a reconstituir a barreira cutânea.

Dentre as opções para uso corporal, encontra-se Cetaphil® Loção Hidratante, indicado para peles normais a secas. Seus ingredientes ajudam a restaurar a barreira protetora, deixando a pele suave e macia logo após a aplicação**.

Para o rosto, é possível contar com Cetaphil® Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico, para o dia, e Cetaphil® Creme Hidratante Facial Noturno, para aplicação antes de dormir. Ambos contam com o exclusivo Hyacare® 50, um ácido hialurônico com pequenas partículas que penetram profundamente na pele***, promovendo maior hidratação e revitalização.

3. Por último, mas, definitivamente, não menos importante: fotoproteção

O uso do protetor solar também deve ser um hábito em dias frios e nublados, ou ainda para ficar dentro de casa. Engana-se quem acredita que apenas o Sol pode causar danos à pele. A luz visível presente no nosso dia a dia, como a de aparelhos eletrônicos, também é muito prejudicial¹.

Além de manchas, a luz visível pode acelerar o processo de envelhecimento da pele. Por esses motivos, o protetor solar deve ser utilizado diariamente.

Específico para a face, Cetaphil® Sun FPS 60 além de oferecer uma ultra proteção contra raios UVA, UVB, luz visível¹ e infravermelho5 também previne o envelhecimento precoce, mantendo a pele saudável6. Sua textura não deixa a pele pegajosa, pois tem textura leve, fluida e de rápida absorção.

Independentemente das dicas fornecidas, é fundamental a avaliação de um dermatologista.

*Aumento de 62% de micropartículas removidas em comparação com a área limpa apenas com água.

**Avaliação da eficácia através de análises instrumentais, análises de imagens e da eficácia percebida pelo participante da pesquisa após aplicação de produto de uso tópico (064425-06). All-S-ES-064425-06-08-17

***Em comparação a outros produtos à base de ácido hialurônico de alto peso molecular

¹ABIHPEC. Busca por cosméticos antissinais aumentou em 2020. [INTERNET]. Acesso em 25 de março de 2021. Disponível em:https://abihpec.org.br/busca-por-cosmeticos-antissinais-aumentou-em-2020/

²MINTEL. Beauty Habits 2021. Ano de publicação da pesquisa: 2021

³All-SE-UDO-PS-EP-064425-04-08-17 AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE CUTÂNEA E OCULAR E DA EFICÁCIA PERCEBIDA DE UM SABONETE LÍQUIDO (064425-04) EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO EM PARTICIPANTES PORTADORES DE PELE SENSÍVEL

4Clinical study for the evaluation of the effect of a cosmetic investigational product on the moisturization degree and on the cutaneous barrier function, after a single cutaneous application, in the adult subject. IEC. RD.03.SPR. 115592

5Luz visível – Cetaphil Sun FPS 60 com cor; Contra os efeitos do infravermelho – Cetaphil Sun FPS 60 sem cor.

6Efficacy Study Determination of Anti-Oxidative Potential. RD.03.SPR.109948

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.cetaphil.com.br.

