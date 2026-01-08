Sky Labs sichert CE-MDR für „CART PLATFORM" und beschleunigt damit seinen globalen Markteintritt

- „CART", der Blutdruckring, wird in Europa für seine fortschrittliche Technologie zur Überwachung der Vitalparameter anerkannt

- Durch die CE-MDR-Zertifizierung wird der globale Gesundheitsmarkt über Europa hinaus ins Visier genommen

SEOUL, Südkorea, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) gab am 8. Januar bekannt, dass sein ringförmiges Blutdruckmessgerät „CART PLATFORM" kürzlich die Zertifizierung der Europäischen Union für Medizinprodukte (CE-MDR) erhalten hat.

Diese Zertifizierung wurde für die gesamte „CART PLATFORM" erteilt, die sich auf das mit Photoplethysmographiesensoren (PPG) ausgestattete ringförmige medizinische Gerät konzentriert und die mobile App, den Server und den Web-Viewer für medizinisches Fachpersonal umfasst.

‘CART’ Ring and Charging Cradle

Das Herzstück der CART PLATFORM ist die Blutdruckmessung. Darüber hinaus bietet das Gerät verschiedene Funktionen zur Überwachung der Vitalparameter, einschließlich der Erkennung von unregelmäßigem Puls. Wenn ein Patient das mit einem PPG-Sensor ausgestattete ringförmige medizinische Gerät trägt, werden die Vitaldaten gemessen. Die gesammelten Daten werden dem Patienten über eine mobile App zur Verfügung gestellt, während das medizinische Personal sie über einen webbasierten Viewer überwachen kann.

Es wird erwartet, dass dies die unbequemen konventionellen 24-Stunden-Überwachungsmethoden mit Manschetten ersetzen oder ergänzen wird, was den Komfort für den Patienten erhöht und gleichzeitig ein effizientes Blutdruckmanagement ermöglicht.

Diese Vorteile wurden in der koreanischen Medizin bereits nachgewiesen. Seit der Erstattung durch die Krankenkassen im Jahr 2024 wird „CART BP pro" in rund 1.700 Krankenhäusern und Kliniken in ganz Korea eingesetzt.

Mit dieser CE-MDR-Zertifizierung als Ausgangspunkt plant Sky Labs, seine auf das Inland ausgerichtete Geschäftsstruktur auf europäische und globale Märkte auszuweiten.

Europa ist mit rund 520 Millionen Einwohnern ein Markt, der mehr als zehnmal so groß ist wie der koreanische, mit einem stetig wachsenden Bedarf an der Behandlung chronischer Krankheiten wie Bluthochdruck.

Insbesondere die CE-MDR dient als entscheidender Maßstab für die Zulassung von Medizinprodukten nicht nur in Europa, sondern auch in verschiedenen Regionen weltweit, einschließlich des Nahen Ostens, Südostasiens und Südamerikas.

„Die CE-MDR-Zertifizierung ist mehr als nur eine technische Bestätigung; sie bedeutet, dass wir durch die Erfüllung der strengen Vorschriften des europäischen Medizinmarktes weltweites Vertrauen erworben haben", so Jack Byunghwan Lee, CEO von Sky Labs. „Basierend auf unserer konkurrenzlosen Technologie, die es ermöglicht, den Blutdruck im Alltag ohne Manschette zu messen, werden wir unsere Präsenz auf dem globalen Gesundheitsmarkt weiter ausbauen."

Über Sky Labs https://skylabs.io/en/

Sky Labs wurde im September 2015 gegründet und ist ein führendes Startup-Unternehmen im Gesundheitswesen, das CART (Cardio Tracker) entwickelt hat, ein ringförmiges medizinisches Gerät, das zur Überwachung von Krankheiten mithilfe von Herzsignalen dient, die durch optische Sensoren erfasst werden. Anschließend entwickelte das Unternehmen CART BP, ein manschettenloses, ringförmiges Gerät, das eine kontinuierliche 24-Stunden-Blutdrucküberwachung ermöglicht, wertvolle Behandlungsinformationen liefert und einen bahnbrechenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Bluthochdruckpatienten leistet. Sky Labs hat mit dem südkoreanischen Unternehmen Daewoong Pharmaceutical einen exklusiven Vertriebsvertrag für CART BP im Inland unterzeichnet und bereitet sich auf den landesweiten Verkauf an Krankenhäuser, Kliniken und allgemeine Verbraucher vor.

