Sky Labs verkrijgt CE-MDR voor 'CART PLATFORM' en versnelt daarmee de toegang tot de wereldmarkt

- 'CART', de bloeddrukring, erkend in Europa vanwege zijn geavanceerde technologie voor het monitoren van vitale functies

- Gericht op de wereldwijde gezondheidszorgmarkt buiten Europa door middel van CE-MDR-certificering

SEOUL, Zuid-Korea, 8 januari 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) kondigde op 8 januari aan dat zijn ringvormige bloeddrukmonitor, 'CART PLATFORM', onlangs de certificering van de Medical Device Regulation (CE-MDR) van de Europese Unie heeft verkregen.

Deze certificering werd verleend voor het hele 'CART PLATFORM', gericht op het ringvormige medische apparaat dat uitgerust is met fotoplethysmografie (PPG) -sensoren, en omvat de mobiele app, server en de webviewer voor medische professionals.

‘CART’ Ring and Charging Cradle

Met bloeddrukmeting als kern biedt het CART PLATFORM verschillende functies voor het monitoren van vitale functies, waaronder detectie van onregelmatige hartslag. Wanneer een patiënt het met een PPG-sensor uitgeruste ringvormige medische apparaat draagt, worden vitale functies gemeten; de verzamelde gegevens worden vervolgens via een mobiele app aan de patiënt verstrekt, terwijl medisch personeel deze gegevens via een op internet gebaseerde viewer kan controleren.

Dit zal naar verwachting de ongemakkelijke, conventionele methoden voor 24-uurs monitoring op basis van manchetten vervangen of aanvullen, waardoor het voor de patiënt gemakkelijker wordt en tegelijkertijd het beheer van bloeddruk efficiënter wordt.

Deze voordelen zijn al bewezen in de medische wereld in Korea. Sinds het verkrijgen van verzekeringsvergoeding in 2024 is 'CART BP pro' in ongeveer 1.700 ziekenhuizen en klinieken in Korea gebruikt.

Met deze CE-MDR-certificering als uitgangspunt is Sky Labs van plan zijn op het binnenland gerichte bedrijfsstructuur uit te breiden naar Europese en wereldwijde markten.

Europa, met een bevolking van ongeveer 520 miljoen inwoners, is een markt die meer dan tien keer groter is dan Korea, met een gestaag toenemende vraag naar de behandeling van chronische ziekten zoals hypertensie.

In het bijzonder dient CE-MDR als een cruciale benchmark voor het verlenen van vergunningen voor medische hulpmiddelen, niet alleen in Europa, maar ook in verschillende regio's over de hele wereld, waaronder het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika.

"De toekenning van de CE-MDR-certificering is meer dan alleen een technische validatie; het betekent dat we vertrouwen op mondiaal niveau hebben verdiend door te voldoen aan de strenge voorschriften van de Europese medische markt", aldus Jack Byunghwan Lee, CEO van Sky Labs. "Op basis van onze ongeëvenaarde technologie die het mogelijk maakt om de bloeddruk zonder manchet in het dagelijks leven te monitoren, zullen we onze aanwezigheid op de wereldwijde gezondheidszorgmarkt blijven uitbreiden".

Over Sky Labs https://skylabs.io/en/

Sky Labs, opgericht in september 2015, is een toonaangevende start-up in de gezondheidszorg die CART (Cardio Tracker) heeft ontwikkeld, een ringvormig medisch apparaat dat is ontworpen voor het monitoren van vitale functies van patiënten met behulp van hartsignalen die via optische sensoren worden verzameld. Hierna ontwikkelde het bedrijf CART BP, een ringvormig apparaat zonder manchet waarmee 24 uur lang ononderbroken de bloeddruk gemeten wordt, dat waardevolle informatie voor behandeling biedt en een baanbrekende bijdrage levert aan het verbeteren van de levenskwaliteit van hypertensiepatiënten. Sky Labs heeft met het Zuid-Koreaanse Daewoong Pharmaceutical een exclusieve binnenlandse distributieovereenkomst voor CART BP ondertekend en bereidt zich voor op landelijke verkoop aan ziekenhuizen, klinieken en particulieren.

Contactpersonen voor de media

Inok Jung [email protected]

Bomi Lee [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856520/Photo__CART_I__Ring_and_Charging_Cradle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765675/5706287/Sky_Labs_Logo.jpg