Sky Labs si assicura CE-MDR per "CART PLATFORM", accelerando il suo ingresso nel mercato globale

- 'CART', l'anello per la pressione sanguigna, approvato in Europa per la sua tecnologia avanzata di monitoraggio dei segni vitali

- Obiettivo puntato sul mercato sanitario globale, oltre i confini europei, attraverso la certificazione CE-MDR

SEOUL, Corea del Sud, 8 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- L'8 gennaio, Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) ha annunciato che il suo misuratore di pressione sanguigna ad anello, 'CART PLATFORM', ha recentemente ottenuto la certificazione CE-MDR (Medical Device Regulation) dell'Unione Europea.

La certificazione è stata concessa all'intera "PIATTAFORMA CART", incentrata sul dispositivo medico ad anello dotato di sensori per fotopletismografia (PPG) e comprendente l'app mobile, il server e il visualizzatore web per i professionisti del settore medico.

Incentrata sulla misurazione della pressione sanguigna, la PIATTAFORMA CART offre diverse funzioni di monitoraggio dei parametri vitali, tra cui il rilevamento di pulsazioni irregolari. Quando un paziente indossa il dispositivo medico ad anello dotato di sensore PPG, vengono misurati i parametri vitali; i dati raccolti vengono poi forniti al paziente tramite un'app mobile, mentre il personale medico può monitorarli tramite un visualizzatore basato sul Web.

Il sistema è concepito per sostituire o integrare gli scomodi metodi convenzionali di monitoraggio basati su bracciale 24 ore su 24, migliorando la comodità del paziente e consentendo al contempo una gestione efficiente della pressione sanguigna.

Questi benefici sono già stati dimostrati nel campo medico coreano. Da quando ha ottenuto il rimborso assicurativo nel 2024, 'CART BP pro' è stato utilizzato in circa 1.700 ospedali e cliniche in tutta la Corea.

Con questa certificazione CE-MDR come punto di partenza, Sky Labs intende espandere la sua struttura aziendale orientata al mercato nazionale nei mercati europei e globali.

L'Europa, con una popolazione di circa 520 milioni di persone, è un mercato oltre dieci volte più grande della Corea, con una domanda in costante aumento di soluzioni per la gestione di malattie croniche come l'ipertensione.

In particolare, la certificazione CE-MDR rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le licenze di dispositivi medici non solo in Europa, ma anche in varie regioni del mondo, tra cui Medio Oriente, Asia sud-orientale e Sud America.

"L'ottenimento della certificazione CE-MDR è più di una semplice convalida tecnica; significa che abbiamo guadagnato la fiducia a livello globale soddisfacendo le severe normative del mercato medico europeo", ha dichiarato Jack Byunghwan Lee, CEO di Sky Labs. "Grazie alla nostra tecnologia senza pari che consente il monitoraggio della pressione sanguigna senza bracciale nella vita quotidiana, continueremo ad espandere la nostra presenza nel mercato sanitario globale".

Informazioni su Sky Labs https://skylabs.io/it/

Fondata nel settembre 2015, Sky Labs è una startup leader nel settore sanitario che ha sviluppato CART (Cardio Tracker), un dispositivo medico a forma di anello progettato per il monitoraggio delle malattie utilizzando segnali cardiaci raccolti tramite sensori ottici. Successivamente, l'azienda ha sviluppato CART BP, un dispositivo senza bracciale a forma di anello che consente il monitoraggio continuo della pressione sanguigna 24 ore su 24, fornendo informazioni preziose per il trattamento e dando un contributo innovativo al miglioramento della qualità della vita dei pazienti ipertesi. Sky Labs ha firmato un accordo di distribuzione nazionale esclusiva per CART BP con la sudcoreana Daewoong Pharmaceutical e si sta preparando alla vendita a livello nazionale a ospedali, cliniche e consumatori generali.

