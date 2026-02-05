Sky Labs signe un accord de distribution exclusive avec Otsuka Pharmaceutical pour « CART BP pro » au Japon

Accord de distribution conclu pour le lancement de CART BP pro sur les marchés hospitaliers et cliniques japonais

Technologie éprouvée, déjà adoptée par plus de 1 700 établissements médicaux et couverte par l'assurance maladie nationale en Corée

SÉOUL, Corée du Sud, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs Inc. (PDG : Jack Byunghwan Lee) a annoncé le 6 avoir conclu un accord de distribution exclusive avec Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) pour son dispositif de mesure de la pression artérielle en forme d'anneau, « CART BP pro », destiné aux hôpitaux et cliniques au Japon.

Cet accord fait suite au protocole d'accord (MoU) signé entre les deux sociétés en décembre 2024. Sky Labs avait initialement étudié ses opportunités d'expansion mondiale par l'intermédiaire d'Otsuka Pharmaceutical Korea, dont l'introduction a conduit à des discussions et négociations formelles avec le siège mondial d'Otsuka. Cette collaboration constitue un exemple réussi d'open innovation, dans lequel une start-up coréenne s'est appuyée sur la filiale locale d'un groupe multinational pour établir un partenariat direct avec son siège international.

Otsuka est un groupe pharmaceutique mondial proposant une large gamme de solutions médicales à travers le monde et figure parmi les entreprises les plus dignes de confiance du paysage de la santé au Japon. En s'associant à Otsuka et en tirant parti de sa solide expertise dans le domaine cardiovasculaire ainsi que de son vaste réseau de distribution, Sky Labs ambitionne d'atteindre une population de patients plus large et d'accélérer l'adoption de CART BP pro dans les hôpitaux et cliniques de l'ensemble du pays.

Le Japon compte environ 43 millions de patients souffrant d'hypertension, dont près de 29 % ne parviennent pas à contrôler leur pression artérielle malgré un traitement, tandis qu'environ 33 % ignoreraient être atteints.1 Par ailleurs, les profils anormaux de pression artérielle sur 24 heures et l'hypertension nocturne étant associés à un risque accru de lésions organiques et de maladies cérébrovasculaires, l'importance clinique de la surveillance ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures ne cesse de croître. Compte tenu de ces besoins cliniques et de l'ampleur de la population concernée, CART BP pro devrait contribuer de manière significative à la prise en charge de l'hypertension au Japon, depuis le diagnostic précis jusqu'à l'élaboration de stratégies thérapeutiques optimales et à l'évaluation systématique de l'efficacité des traitements.

CART BP pro a déjà démontré sa performance technologique sur le marché coréen. Après avoir obtenu l'autorisation en tant que dispositif médical délivrée par le ministère coréen de la Sécurité des aliments et des médicaments (MFDS) en 2023, il a été reconnu en 2024 par l'assurance maladie nationale dans le cadre du remboursement.

Actuellement, le dispositif est prescrit pour la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures (ABPM) dans plus de 1 700 établissements médicaux à travers le pays, y compris des hôpitaux universitaires, et a dépassé 150 000 prescriptions cumulées en seulement un an après son lancement national. Ce solide historique d'utilisation et sa fiabilité clinique en conditions réelles ont constitué des facteurs déterminants dans la conclusion de cet accord de distribution exclusive.

Les tensiomètres conventionnels utilisent un brassard gonflable pour exercer une pression et interrompre temporairement la circulation sanguine, ce qui provoque souvent une gêne, des douleurs et des perturbations du sommeil lors des mesures nocturnes.

À l'inverse, CART BP pro repose sur la technologie de photopléthysmographie (PPG) pour mesurer la pression artérielle sans brassard. Les patients peuvent ainsi effectuer des mesures confortables pendant leurs activités quotidiennes et leur sommeil, tandis que les professionnels de santé bénéficient de données stables pour établir des plans de traitement adaptés.

Jack Byunghwan Lee, PDG de Sky Labs, a déclaré :

« À commencer par notre entrée sur le marché japonais, nous continuerons à valider notre technologie unique de surveillance de la pression artérielle à l'échelle mondiale et à franchir une nouvelle étape en tant que leader du secteur du monitoring de la pression artérielle. »

À propos de Sky Labs https://skylabs.io/en/

Fondée en septembre 2015, Sky Labs est une entreprise de santé spécialisée dans le développement et l'exploitation de « CART », un dispositif médical et une plateforme en forme d'anneau dédiés au suivi des patients atteints de maladies chroniques. Après le lancement en 2020 du premier CART destiné à la surveillance de la fibrillation auriculaire à partir de signaux cardiaques captés par des capteurs optiques, l'entreprise a élargi ses capacités technologiques. En 2023, Sky Labs a obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour « CART BP pro », un dispositif annulaire permettant la mesure de la pression artérielle sur 24 heures. En 2024, CART BP pro a été reconnu par le Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dans le cadre de l'acte médical existant de « surveillance ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures » (code de remboursement : E6547) et est actuellement prescrit dans les hôpitaux et cliniques de toute la Corée. En septembre 2025, la société a également lancé « CART BP », une version grand public du dispositif, disponible via sa boutique en ligne officielle et d'autres canaux numériques.

À propos d'Otsuka www.otsuka.co.jp/en/

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est une entreprise globale de santé qui s'attache à valoriser le potentiel de chaque individu afin d'améliorer son bien-être. Ses activités médicales couvrent les traitements et diagnostics de la santé physique et mentale, tandis que son activité nutraceutique soutient le maintien et l'amélioration de la santé au quotidien. Les produits et services uniques d'Otsuka reposent sur des preuves scientifiques et s'inscrivent dans sa philosophie d'entreprise : « Otsuka – des personnes créant de nouveaux produits pour une meilleure santé dans le monde entier ».

