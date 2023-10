Sky Labs, une startup mondiale du secteur de la santé, attire des investissements pour un montant total de 20,7 milliards de KRW dans un cycle de financement de série C

– Parmi les principaux investisseurs figurent Korea Development Bank (KDB), K2 Investment Partners, DEVSISTERS VENTURES, SJG Partners, et OPENWATER INVESTMENT

– La distribution de « CART BP », un tensiomètre à anneau sans brassard qui permet de mesurer et de surveiller la tension artérielle en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, débutera dans les hôpitaux et les cliniques de Corée grâce à un accord de distribution signé avec Daewoong Pharmaceutical pour le marché coréen

SÉOUL, Corée du Sud, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La startup mondiale du secteur de la santé Sky Labs (directeur général Jack, Lee) a attiré des investissements à hauteur de 20,7 milliards de KRW dans un cycle de financement de série C. Le montant cumulé des investissements dans la société est d'environ 54,8 milliards de KRW.

Picture of the CART BP Product

L'investissement récent a été dirigé par Korea Development Bank (KDB), une banque gérée par le gouvernement coréen ; K2 Investment Partners, DEVSISTERS VENTURES, SJG Partners, OPENWATER INVESTMENT et d'autres y ont participé. Dans le contexte d'une baisse des sentiments d'investissement et de la récente raréfaction des investissements dans le secteur des soins de santé biologiques, Sky Labs a attiré plus de 20 milliards de KRW d'investissements, prouvant ainsi l'anticipation du marché.

« CART BP » est un tensiomètre à anneau sans brassard qui permet de mesurer et de surveiller la tension artérielle en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des stratégies de traitement appropriées et des ajustements de la posologie des médicaments peuvent être effectués en fonction de diverses données sur la tension artérielle au fil du temps, y compris la tension artérielle nocturne, la tension artérielle matinale et la variabilité de la tension artérielle. CART BP analyse également comment les modes de vie, tels que la gestion du sommeil et du stress, l'exercice, la consommation d'alcool et les réactions à la prise de pilules contre la tension artérielle, peuvent avoir un impact sur les niveaux de tension artérielle. Il aide ainsi les patients souffrant d'hypertension à gérer leur tension artérielle et contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires. Un article de recherche sur la technologie d'algorithme de mesure de la tension artérielle de CART BP a été publié dans « Nature Scientific Reports », une revue scientifique de renommée mondiale, reflétant la reconnaissance de nos prouesses technologiques.

En plus de recevoir l'approbation du ministère de la Sécurité alimentaire et des Médicaments pour CART BP, Sky Labs a signé un accord de distribution pour le marché coréen avec Daewoong Pharmaceutical en juin. La distribution de CART BP aux hôpitaux et cliniques de Corée sera lancée en octobre. Les ventes en ligne au grand public suivront de près. Sky Labs vise à vendre pour environ 70 milliards de KRW de CART BP au cours des trois prochaines années rien qu'en Corée. La société prévoit d'élargir l'entrée sur le marché mondial de CART BP en fonction de l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis et du marquage CE en Europe l'année prochaine.

Lee Seung-woo, directeur de DEVSISTERS VENTURES qui est un nouvel investisseur, a déclaré : « Sky Labs a développé avec succès un dispositif portable pour la surveillance continue de la tension artérielle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une capacité qui manquait aux tensiomètres existants. Ils ont également fait des progrès significatifs dans le développement d'algorithmes d'IA, la validation clinique et l'obtention d'approbations. Cela permettra aux médecins d'accéder plus facilement à l'information nécessaire au traitement des patients atteints d'hypertension. Je m'attends à ce que cela devienne un excellent exemple de l'utilisation de l'IA dans les soins de santé, établissant une nouvelle norme similaire à celle du CGM (système de surveillance du glucose en continu). »

Jack Lee, directeur général de Sky Labs, a déclaré : « CART BP a créé un nouveau champ avec ce tensiomètre sans brassard qui prend en continu des mesures à long terme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce à cet investissement récent, nous mènerons des recherches cliniques qui répondent aux niveaux exigés par les sociétés de lutte contre l'hypertension en Corée et à l'étranger et nous ne cesserons de conquérir des territoires pertinents, en plus de renforcer notre avantage technologique de premier plan et d'accélérer l'acquisition d'autorisations à l'étranger et la commercialisation et la distribution à l'étranger. »

