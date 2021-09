Skyhawk Therapeutics boucle un nouveau cycle d'investissement

Ce cycle d'investissement de 133 millions de dollars permettra à Skyhawk d'accélérer le développement de ses nouveaux candidats médicaments modificateurs de l'ARN à petites molécules jusqu'au stade clinique.

WALTHAM, Massachusetts, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc. a annoncé aujourd'hui que Fidelity Management & Research Company LLC a mené un cycle d'investissement sursouscrit de 133 millions de dollars dans Skyhawk, avec d'autres investisseurs majeurs. Cette opération porte à plus de 600 millions de dollars le total des fonds propres et du capital de partenariat de la société, avec d'éventuelles étapes ultérieures de plus de 20 milliards de dollars plus les redevances courantes.

« Ce cycle d'investissement renforce la capacité de Skyhawk à faire progresser notre portefeuille interne de médicaments candidats jusqu'au stade clinique », a déclaré Bill Haney, cofondateur et PDG de Skyhawk Therapeutics. « Nous sommes ravis du soutien des investisseurs à notre nouvelle plateforme, une base solide à partir de laquelle nous pourrons faire progresser une série de nos médicaments internes pour les patients, alors même que nous étendons notre travail de fabrication de candidats médicaments pour nos collaborateurs pharmaceutiques. »

À propos de Skyhawk

Skyhawk Therapeuticss'attache à découvrir, développer et commercialiser des traitements utilisant sa nouvelle plateforme SkySTARTM (« Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA », c.-à-d. « produits thérapeutiques à petites molécules pour un épissage alternatif de l'ARN de Skyhawk »), afin d'élaborer des médicaments à petites molécules offrant des traitements révolutionnaires aux patients.

