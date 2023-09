SkyLine II da Arctech Brilha na Intersolar South America 2023, Redefinindo a Tecnologia de Rastreamento Solar

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- A Arctech, líder global no setor de rastreamento solar, provocou significativo impacto na exposição Intersolar South America deste ano. Com seu aclamado sistema de rastreamento solar SkyLine II, a Arctech tem como objetivo mostrar sua tecnologia de ponta e demonstrar seu compromisso em promover soluções de energia sustentável. Em uma demonstração notável de dedicação, a empresa trouxe toda a sua equipe de montagem, incluindo equipes de vendas, técnicas e de projetos, para o evento.

Equipe da Arctech LATAM (PRNewsfoto/Arctech) A Arctech LATAM apresenta o SkyLine II aos visitantes (PRNewsfoto/Arctech)

Reconhecendo a importância da Intersolar South America como uma plataforma para mostrar suas últimas inovações, a Arctech foi além, trazendo sua equipe de montagem completa para o evento. Isso inclui as equipes de vendas, técnicas e projetos, que estiveram disponíveis para fornecer informações abrangentes, suporte técnico e orientações de projetos para visitantes e clientes em potencial.

A presença da equipe de vendas na exposição permitiu aos visitantes uma interação direta com os especialistas da Arctech, obtendo informações valiosas sobre os recursos, benefícios e compatibilidade do sistema SkyLine II com vários requisitos de projetos solares. A equipe técnica, experiente nas complexidades do sistema, ofereceu suporte técnico aprofundado, abordando todas as dúvidas ou preocupações que os clientes em potencial trouxeram. Além disso, a equipe do projeto esteve disponível para discutir os requisitos específicos do projeto e forneceu recomendações personalizadas para as necessidades únicas de cada cliente.

Novos números da agência reguladora de energia elétrica do Brasil, a ANEEL, mostram que o país alcançou um impressionante aumento de 6,8 GW na capacidade de geração de energia fotovoltaica no primeiro semestre de 2023. O Brasil atingiu uma capacidade acumulada de instalação de energia fotovoltaica (PV) de 32 GW no final de junho, representando aproximadamente 14,7% da capacidade total instalada do país, que atualmente está em 194,38 GW. A Arctech vem ingressando na região da América Latina desde 2018, e agora tem um portfólio regional acumulado de 3 GW na América Latina, com projetos marcantes como o Projeto SkyLine de 468 MW no Brasil, o Projeto SkyLine II de 365,8 MW no México e o projeto SkyLine II de 82 MW na Argentina, entre outros.

A solução de rastreamento solar SkyLine II da Arctech ganhou imenso reconhecimento por seu design inovador e desempenho superior. O sistema incorpora um mecanismo de acionamento multiponto, diferenciando-o dos rastreadores solares tradicionais. Esta tecnologia inovadora permite um posicionamento mais preciso do painel solar, maximizando a saída de energia e a eficiência geral do sistema.

O SkyLine II, principal produto da Arctech, possui uma vantagem distinta no mercado da América Latina. Ele introduz uma inovação revolucionária como o primeiro rastreador 1P (um em retrato), com um tubo de torque pentagonal e um mecanismo de acionamento síncrono de vários pontos. Esta combinação única abre novas possibilidades interessantes no design de usinas, permitindo o uso de rastreadores com configurações de estacas idênticas, eliminando as incertezas normalmente encontradas durante os estágios iniciais da construção da usina. A tecnologia de mecanismo de acionamento síncrono de vários pontos reforça significativamente a estabilidade do rastreador, a ponto de permitir um modo de posição de defesa contra cargas de vento extremas de 0 graus. Este recurso notável minimiza a discrepância na pressão eólica e pós-cargas entre os trackers exteriores e interiores da usina fotovoltaica. Consequentemente, o SkyLine II revoluciona o design de usinas ao facilitar o uso de rastreadores com configurações uniformes de estacas. Esta descoberta supera os desafios tradicionalmente enfrentados durante as fases iniciais do projeto e construção da usina. Ao contrário dos rastreadores convencionais, que exigem a desmontagem e substituição de todos os rastreadores para alcançar o mesmo resultado, o SkyLine II oferece uma solução inovadora sem a necessidade de medidas tão complexas.

Com foco constante no avanço de soluções de energia sustentável, a Arctech está preparada para desempenhar um papel fundamental na formação do futuro da energia solar na América Latina e além.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2198105/Arctech_LATAM_Team.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2198106/image_830361_30411004.jpg

FONTE Arctech

SOURCE Arctech