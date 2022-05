NEW YORK, 3 mai 2022 /PRNewswire/ -- Sky I.T. Group, le siège de la plateforme B2B SaaS SKYPAD, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau auxiliaire à Paris, en France. Celui-ci vient tout juste d'ouvrir et est situé à Issy-les-Moulineaux, la ville parisienne la plus avancée en matière de technologies de l'information et de la communication. Le siège principal reste à New York City, New York.

En tant que leader mondial de l'analyse de la performance des produits pour les grandes marques et les détaillants internationaux, il était tout naturel d'ouvrir un bureau pour servir les marchés européens et internationaux. L'Europe a toujours été l'un des marchés prioritaires pour SKYPAD. En réponse à la demande croissante en matière d'analyse rapide et de transparence des données de vente entre détaillants et fournisseurs, ce nouveau bureau représente l'expansion stratégique pour une croissance continue à l'étranger.

Avec le bureau de Paris, Sky I.T. Group vise à accompagner son portefeuille actuel de partenaires européens et internationaux, notamment des marques telles que : Balmain, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Bottega Veneta, The Row, et Rag & Bone. Ces entreprises, et bien d'autres encore, utilisatrices de SKYPAD, disposent de sièges sociaux en Europe.

La présence d'un bureau à proximité immédiate des clients internationaux actuels et potentiels devrait être beaucoup plus pratique pour toutes les parties. Le nouveau bureau permettra à Sky I.T. Group de créer un réseau de services cohésif et de renforcer davantage la capacité de service de SKYPAD dans cette région.

Très enthousiaste à l'idée de l'ouverture du bureau parisien, Gil Hakami, vice-président du développement commercial de Sky I.T. Group, a déclaré :« Nous avons connu un tel succès lors du lancement de SKYPAD sur le marché américain que nous tenions également à faire profiter le marché européen de notre expertise. Notre objectif a toujours été de faire évoluer la relation entre les détaillants et les marques. SKYPAD a fait ses preuves aux Etats-Unis, et nous sommes convaincus que cela sera aussi le cas en Europe ».

À propos de SKYPAD

La plateforme SKYPAD facilite la collaboration entre les marques les plus réputées au monde et les principaux détaillants aux quatre coins du globe. En s'appuyant sur l'automatisation et la création de rapports en libre-service, SKYPAD fournit des informations sur les tendances au niveau des produits et des sites qui permettent de prendre des décisions en matière de planification, de prévision et de chaîne d'approvisionnement, améliorant ainsi l'expérience d'achat des consommateurs.

Aujourd'hui, SKYPAD compte plus de 4 000 utilisateurs, issus de plus de 2 000 marques réparties dans plusieurs secteurs verticaux et régions géographiques. Notre portefeuille de clients compte des leaders de l'industrie tels que Gucci, Prada, Tory Burch, Burberry, et L'Oréal. SKYPAD prend en charge les données de vente dans différents formats sources en provenance de plus de 350 détaillants parmi les plus importants au monde, dont Nordstrom, Saks, El Corte Ingles, Selfridges, Printemps et Galeries Lafayette.

