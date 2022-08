SKYPlay abre pré-registro para Coin Grid antes de estreia da plataforma

SEUL, Coreia do Sul, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 11 de agosto de 2022, a SKYPlay Inc. abre o pré-registro global do Coin Grid, um game eP2E (jogo fácil de jogar para lucrar) antes do lançamento beta de sua plataforma de blockchain "SKYPlay", no final deste mês.

Todos os participantes pré-registrados receberão commodities e personagens do jogo, que poderão ser utilizados no jogo Coin Grid. Haverá um evento de airdrop de outros produtos como tokens SKP para os pré-registrados que participarem de atividades de convite a amigos. Os personagens do jogo em questão são os mais populares na pesquisa realizada com a comunidade oficial da SKYPlay, que ocorreu no mês passado. Podem ser recebidos até quatro personagens por jogador.

O pré-registro está disponível na SKYPlay (skyplay.io), e o jogo será lançado de acordo com o cronograma do lançamento beta da plataforma.

Foram feitas melhorias na UX/UI do jogo para integrar a satisfação e a participação do usuário no jogo com base nos dados dos dois testes globais realizados no primeiro semestre deste ano. Detalhes consideráveis e trabalhos de aprimoramento foram colocados no jogo para que o tempo e o esforço dedicados pelos jogadores ao game possam ser revertidos em forma de um ativo que tenha valor.

O Coin Grid é um novo game de NFT com o tema de salvar personagens antárticos fofinhos dos perigos do aquecimento global e se aventurar juntos. É o primeiro jogo casual a ser apresentado por Kyung-Min Kim, CEO da IDaNote, que anteriormente atuou como gerente global do "Modoo Marble" da Netmarble.

Sob a liderança da empresa de Singapura, a SKYPlay Inc. listou sua criptomoeda, a SKYPlay Token (SKP), na MEXC, uma das principais plataformas globais de trading de criptomoedas. A SKYPlay Inc. desenvolverá e publicará uma série de games eP2E com base na rede Polygon (MATIC) e pretende lançar mais dois jogos ainda este ano.

Sang-ok Chang, CEO da SKYPlay Inc., declarou: "Antes da grande estreia de nossa plataforma, sincronizamos o nome de nossa empresa com a 'SKYPlay', a plataforma que é acessível, prática e conectada a nosso dia a dia. Começando com os games eP2E, diversificaremos os vários serviços de conteúdo de estilo de vida para incentivar os círculos virtuosos e o crescimento do ecossistema SKP."

SKYPlay

A SKYPlay oferecerá um espaço maior e melhor do que um simples portal, incentivando os usuários e provedores de serviços a crescer e prosperar dentro de um ecossistema fácil de usar, seguro e confiável.

FONTE SKYPlay

