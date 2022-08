SKYPlay e Retrocat assinaram um contrato para a integração de um novo jogo

SEUL, Coreia do Sul, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 18 de agosto de 2022, a SKYPlay Inc. anunciou que assinou um contrato com a Retrocat para integrar o "Project D" (a ser anunciado) em sua plataforma de blockchain, "SKYPlay", que será lançado no fim deste mês.

O "Project D" é o primeiro jogo de Jongbeom Lee como CEO da Retrocat e estará disponível na SKYPlay neste ano como um jogo eP2E (fácil jogar para ganhar).

O CEO Jongbeom Lee tem experiência no desenvolvimento e na publicação de jogos globais em vários gêneros, como o "Goddess Kiss", "Ocean Tales" e "Galaxy Tornado da WEMIX".

Sob a liderança da empresa de Singapura, a SKYPlay Inc. listou sua criptomoeda, a SKYPlay Token (SKP), na MEXC, uma das principais plataformas globais de negociação de criptomoedas. A SKYPlay Inc. desenvolverá e publicará uma série de jogos eP2E com base na rede Polygon (MATIC) e também lançará mais três jogos, incluindo o primeiro jogo, Coin Grid, ainda este ano.

Antes da estreia da plataforma da SKYPlay, o pré-registro global do Coin Grid foi iniciado no dia 11 deste mês e está atualmente em andamento no site da SKYPlay (skyplay.io). O jogo será lançado com o cronograma do lançamento do beta da plataforma neste mês.

Sang-ok Chang, CEO da SKYPlay Inc. declarou: "Buscamos constantemente parcerias com criadores de jogos de pequeno e médio porte para nos estabelecermos como uma plataforma reconhecida globalmente e independente juntamente com os desenvolvedores de jogos. Vocês podem esperar por isso enquanto incorporamos e implementamos nossa identidade como a plataforma que oferece entretenimento com vários serviços de conteúdo, além de jogos."

Jongbeom Lee, CEO da Retrocat, disse: "Trabalhamos arduamente para desenvolver jogos que criam sinergia com a tecnologia de blockchain. A Retrocat tem o prazer de cooperar com a SKYPlay para o lançamento do nosso primeiro serviço de jogo. Ofereceremos uma experiência mais valiosa aos usuários com base em nossa experiência anterior de desenvolvimento e publicação."

A SKYPlay

SKYPlay oferecerá uma rica variedade de conteúdos de estilo de vida, incluindo jogos P2E fácies, esportes, educação, música e artes, e tudo isso será oferecido por meio de uma plataforma simples de NFT, otimizada para interface e experiência do usuário móvel.

Retrocat

A natureza do jogo não muda mesmo quando o tempo passa.

A nossa meta é encontrar a essência pura do jogo; desenvolver e prestar serviços de acordo com a nossa meta e de acordo com as necessidade do mercado.

