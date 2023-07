SKYPLAY lève 10 millions de dollars auprès de LDA Capital pour développer sa plateforme de jeux

SÉOUL, Corée du Sud, 17 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SKYPLAY a reçu un engagement de 10 millions de dollars de la part d'un groupe d'investissement mondial, LDA Capital Limited, afin d'accélérer la croissance de sa plateforme de jeu en publiant davantage de jeux et en acquérant de nouveaux utilisateurs. SKYPLAY prévoit de continuer à tirer parti de sa communauté blockchain enthousiaste de plus de 300 000 utilisateurs actifs mensuels pour développer l'engouement envers son portefeuille de jeux à mesure que SKYPLAY élargit son terrain de jeu virtuel.

SKYPLAY offre une plateforme conviviale où les utilisateurs peuvent utiliser les pièces SKP qu'ils ont acquises à diverses fins au sein de l'écosystème fourni par la plateforme. La plateforme fournit une intégration transparente entre le contenu embarqué et les SKP, permettant aux utilisateurs d'expérimenter une large gamme de services offerts par chaque projet en utilisant les pièces SKP comme monnaie sous-jacente.

Anthony Romano, associé gérant de LDA Capital Ltd, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat avec SKYPLAY, car l'entreprise est à la pointe des plateformes Play to Earn (« P2E »). « L'écosystème étendu de SKYPLAY offre aux utilisateurs une variété de divertissements dans les domaines du sport, de l'art et de l'artisanat, répondant ainsi aux différentes préférences de la communauté des joueurs. Cette approche à multiples facettes, ainsi que la communauté orientée vers les forums qu'ils ont construite, est extrêmement difficile à reproduire et leur donne une longueur d'avance tandis qu'ils publient plus de jeux et diversifient leurs offres de divertissement. »

Actuellement, SKYPLAY propose des jeux dans plus de 170 pays à travers le monde, avec environ 300 000 utilisateurs qui utilisent la plateforme chaque mois. Avec l'objectif d'atteindre plus de 10 millions d'utilisateurs d'ici à la fin de 2024, l'entreprise prépare un avatar d'IA qui servira de plateforme métaverse reliant les villes, les humains et le futur, dans le but d'offrir de nouvelles expériences et de nouveaux modèles d'affaires. En présentant l'avenir du contenu numérique grâce à des technologies de blockchain et d'IA en constante évolution, SKYPLAY vise à se transformer en une plateforme qui propose des expériences innovantes et diverses opportunités à ses utilisateurs.

Richard Chang, PDG de SKYPLAY, a déclaré : « L'investissement de LDA Capital constituera une force motrice importante pour la croissance future de SKYPLAY. Je suis convaincu qu'ensemble, nous serons les pionniers de l'avenir et que nous deviendrons des partenaires inestimables sur la voie de la croissance. »

À propos de SKYPLAY

SKYPLAY, une entreprise créée en juillet 2021, développe une plateforme qui intègre la technologie blockchain, l'une des activités clés de la quatrième révolution industrielle. La plateforme propose divers jeux, dont Clashrow, ainsi que la possibilité pour les utilisateurs de gagner des pièces et d'échanger des NFT. Les utilisateurs peuvent profiter des jeux et du contenu tout en participant au marché des NFT.

À propos de LDA

LDA Capital est un groupe mondial d'investissement alternatif spécialisé dans les transactions transfrontalières. Notre équipe a consacré sa carrière aux opportunités internationales et transfrontalières et a réalisé collectivement plus de 250 transactions sur les marchés intermédiaires publics et privés dans 43 pays, pour une valeur totale de plus de 11 milliards de dollars.

SOURCE SKYPlay