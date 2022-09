SKYPlay passe à l'international avec sa cotation sur ProBit Global

SEOUL, Corée du Sud, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SKYPLAY Inc. a annoncé la cotation de sa crypto-monnaie, SKP (SKYPlay Token) sur ProBit Global - l'une des principales plateformes d'échange d'actifs numériques au monde.

SKYPlay a entamé ses premières démarches pour devenir une plateforme de blockchain officielle en cotant SKP sur MEXC Global en mai dernier. Après la cotation sur MEXC et ProBit Global, la société prévoit d'accélérer le processus d'expansion de sa présence mondiale en continuant à coter SKP sur les principales bourses de crypto-monnaies mondiales et nationales.

SKYPLAY X ProBit Global

SKP, la principale cryptomonnaie de la plateforme SKYPlay, utilise le réseau Polygon (MATIC), qui offre de faibles frais de transaction, de la vitesse et une extensibilité à titre d'une des principales blockchains Layer 2 d'Ethereum.

Sous la direction de la société de Singapour, SKYPLAY Inc. lancera une variété de nouveaux contenus lifestyle ainsi qu'une gamme de jeux eP2E via SKYPlay, la plateforme commerciale P2E et NFT la plus simple. En plus du lancement de Coin Grid et de la plateforme SKYPlay, deux autres jeux seront lancés cette année, dont un jeu de Retrocat, qui vient d'annoncer la signature d'un contrat d'onboarding avec SKYPlay.

Sang-ok Chang, le PDG de SKYPLAY Inc. a déclaré : « SKYPlay a élargi la communauté des utilisateurs à 170 pays avec des événements et des activités divertissantes. Tout au long de la cotation sur ProBit Global, nous sommes heureux de démontrer la fiabilité et l'évolutivité en décrivant notre feuille de route cohérente avec le slogan de notre marque, FUEL—uphold Fun, Utility, and Easy content while maintaining the platform's Liquidity. (FUEL : Maintenir un contenu amusant, utile et facile tout en maintenant la liquidité de la plateforme.) »

À propos de SKYPlay

SKYPlay offrira une riche variété de contenus « lifestyle », y compris des jeux « play-to-earn » simples, ainsi que du contenu sportif, éducatif et artistique, qui seront tous fournis par le biais d'une plateforme commerciale NFT optimisée pour l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur sur mobile.

SKYPlay offrira un espace plus grand et meilleur qu'un simple portail, encourageant les utilisateurs et les fournisseurs de services à se développer et à prospérer au sein d'un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

ProBit Global

ProBit Global est une bourse de crypto-monnaie du Top 20 mondial offrant un accès illimité au commerce et à l'achat de Bitcoin, Ethereum et plus de 600 altcoins sur plus de 1000 marchés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1892189/SKYPLAY_X_ProBit_Global_ID_45f5c073b4a7.jpg

SOURCE SKYPlay