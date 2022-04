Skyryse et Air Methods s'associent pour améliorer la sécurité en aidant les pilotes à se concentrer sur leur mission de sauvetage

La technologie de pointe FlightOS de Skyryse offre une sécurité opérationnelle accrue par temps clair ou mauvais en utilisant des capteurs avancés qui ne sont actuellement utilisés que dans l'aviation commerciale et les avions militaires avancés, ce qui signifie que plus de missions sont accomplies et plus de vies sont sauvées. Le système de vol est opérationnel à chaque phase du vol et dans toutes les situations de danger, conçu pour ne jamais s'éteindre, y compris en cas d'urgence. Air Methods utilisera la technologie Skyryse pour améliorer la capacité des équipages aériens à remplir en toute sécurité leur fonction principale qui est de fournir des soins immédiats et critiques là où ils sont le plus nécessaires.

« Nous sommes ravis de nous associer à Air Methods pour apporter notre technologie innovante à leurs avions et aux patients qui bénéficient de leurs remarquables services », a déclaré le Dr. Mark Groden , PDG de Skyryse. « Nous avons créé FlightOS pour améliorer la sécurité, en particulier dans les missions critiques de sauvetage, où la technologie débloque un potentiel spectaculaire pour que tous les personnes puissent recevoir les soins médicaux les plus sûrs et les plus efficaces disponibles dans les situations les plus graves. Le partenariat avec Air Methods souligne la valeur de l'interopérabilité et de la sécurité de nos technologies sur tous les types d'avions. »

Air Methods modernisera FlightOS au sein de sa flotte diverse et complexe d'hélicoptères monomoteurs, tels que l'EC130, l'AS350 et le Bell 407, et d'avions tels que le Pilatus PC-12. Air Methods compte sur les avantages immédiats de FlightOS pour réduire la complexité opérationnelle en rendant le poste de pilotage plus intuitif et standardisé.

« En tant que premier fournisseur de services médicaux aériens aux États-Unis, nous sommes toujours à la recherche de moyens pour rendre les vols à rotor et à voilure fixe plus sûrs », a déclaré le PDG d'Air Methods, JaeLynn Williams. « Skyryse est une technologie de pointe qui entraînera un changement radical dans la sécurité des vols à rotor et à voilure fixe, non seulement pour Air Methods, mais aussi pour nos clients et l'ensemble de l'industrie HEMS. »

FlightOS est conçu pour protéger le pilote contre la sortie de l'espace de vol et peut gérer en toute sécurité l'avion lors de diverses urgences de vol, y compris les pannes de moteur complètes et l'autorotation.

« Le système d'exploitation de vol Skyryse est une technologie de transformation pour l'industrie, et nous sommes honorés d'être en partenariat avec Skyryse », a déclaré Leo Morrissette, vice-président exécutif des opérations d'Air Methods. « Les résultats du déploiement de cette technologie amélioreront avant tout la sécurité, réduiront la charge de travail du cockpit et permettront à notre flotte de maximiser pleinement le potentiel des soins aux patients dans une large gamme de modèles et de types d'avions. »

À propos de Skyryse

Située à Los Angeles, en Californie, Skyryse est une entreprise de technologie des transports créée par des experts en transport d'Airbus, Boeing, Ford, General Atomics, JetBlue, Moog, SpaceX, Tesla, Uber, l'armée américaine et Zoox. L'entreprise construit l'avenir de l'aviation. Sa technologie d'automatisation phare, FlightOS, permet à quiconque de voler dans n'importe quel avion de manière aussi sûre que les meilleurs pilotes du monde dans leur meilleur jour. Skyryse a levé plus de 250 millions de dollars à ce jour et est soutenue par des investisseurs de premier plan, dont Fidelity Management & Research Company, Monashee Investment Management, ArrowMark Partners, Venrock, Eclipse Ventures, Cantos, l'université de Stanford et Bill Ford, le président exécutif de Ford Motor Company.

À propos d'Air Methods

Air Methods est le premier service médical aérien, fournissant des soins vitaux à plus de 70 000 personnes chaque année. Avec près de 40 ans d'expérience dans le domaine médical aérien, Air Methods est le partenaire privilégié des hôpitaux et l'un des plus grands fournisseurs communautaires de services médicaux aériens. United Rotorcraft est la division produits de la société, spécialisée dans la conception et la fabrication de technologies aéromédicales et aérospatiales. La flotte d'Air Methods, qu'elle possède, loue ou entretient, compte plus de 450 hélicoptères et avions à voilure fixe.

