Skyservice Business Aviation aligne sa structure organisationnelle sur la croissance future

Organisation en trois secteurs d'activité mondiaux pour renforcer la prestation de services aux clients.

Recrutement de Ronald Silverman en tant que président de l'aviation d'affaires.

TORONTO, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Skyservice Business Aviation (« Skyservice » ou « la société »), un leader nord-américain de l'aviation d'affaires, a annoncé aujourd'hui avoir apporté des changements à son modèle organisationnel afin d'améliorer l'engagement des clients et de stimuler les opportunités de croissance. Cette nouvelle structure, composée de trois secteurs d'activité mondiaux (Aviation d'affaires, Opérations à base fixe et Maintenance d'aéronefs), valorise les dirigeants au sein de l'organisation tout en accueillant Ronald Silverman au sein de l'équipe en tant que président de l'Aviation d'affaires. Ensemble, ces changements s'alignent sur la stratégie commerciale de la société et renforcent la capacité de Skyservice à fournir un service personnalisé et une excellence en matière de sécurité, à promouvoir l'efficacité opérationnelle et à mettre la société sur la voie de la croissance future.

« Ron a une expérience exceptionnelle en matière de résultats de haut niveau et de réalisations opérationnelles dans le domaine de l'aviation d'affaires », a déclaré Ben Murray, président-directeur général de Skyservice. « Avec notre expansion continue et notre engagement à servir la communauté mondiale de l'aviation, l'état d'esprit de Ron, axé sur le client, nous aidera à atteindre notre objectif de révolutionner les services d'aviation d'affaires afin d'offrir à chacun une expérience personnalisée et de classe mondiale. »

M. Silverman apporte vaste expérience de l'aviation d'affaires et est responsable des divisions de Skyservice chargées de la gestion des ventes d'avions, de l'affrètement et de la vente et de l'acquisition d'avions. Il supervisera également le centre d'opérations mondial de la société, les opérations de vol et les activités des pilotes et des équipages. Avant de rejoindre Skyservice, M. Silverman était directeur commercial chez Jet Linx, où il dirigeait les équipes Aircraft Management Sales, Jet Card Sales et Base Leadership, supervisant 21 bases aux États-Unis. Avant Jet Linx, M. Silverman a occupé le poste de président de Vista U.S., de directeur commercial de XO, et a travaillé pendant plus de dix ans en tant que vice-président principal chez Executive Jet Management (EJM), une société de NetJets.

Skyservice a également le plaisir d'annoncer les nominations suivantes :

Ty Dubay , désormais président des opérations à base fixe , assumera la responsabilité de gérer tous les sites FBO de Skyservice, y compris la propriété de Fontainebleau Aviation à Miami (KOPF).

Paul Weeks , désormais président de la maintenance des aéronefs , étend sa supervision et son leadership chez Skyservice pour gérer toutes les opérations de maintenance et les partenariats OEM à l'échelle mondiale.

Mirjana Bosnic , désormais directrice des ressources humaines de Skyservice et de ses sociétés affiliées.

Au cours des trois dernières années, Skyservice a mis en œuvre une stratégie visant à devenir le premier partenaire d'aviation d'affaires pour les propriétaires d'avions en Amérique du Nord et un leader mondial dans les domaines de la maintenance d'aéronefs, de l'affrètement, de la vente et de l'acquisition d'aéronefs et des opérations à base fixe. Cet ajout à l'équipe et à la nouvelle structure est la prochaine étape de la vision à long terme de Skyservice de devenir le principal fournisseur de services et de solutions d'aviation d'affaires à l'échelle mondiale.

À propos de Skyservice™

Skyservice est un leader nord-américain de l'aviation d'affaires qui se consacre à l'innovation, aux opérations responsables, à la sécurité et à l'excellence du service. Célébrant sa 37e année de succès, Skyservice est à l'avant-garde de l'industrie de l'aviation d'affaires, avec des installations de premier ordre à travers l'Amérique du Nord. Nos équipes de maintenance qualifiées, nos installations exceptionnelles d'opérations à base fixe, nos services de gestion d'aéronefs de première classe, nos services d'affrètement, de vente et d'acquisition d'aéronefs offrent à nos clients une expérience qui va bien au-delà de leurs attentes. Pour en savoir plus, visitez http://www.skyservice.com/.

Vanessa Engel, vice-présidente, Marketing et engagement client, Skyservice Business Aviation, Tél : 1 416 523 1089, Email : [email protected]