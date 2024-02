SKYSERVICE ET FONTAINEBLEAU DEVELOPMENT S'ASSOCIENT POUR DÉVELOPPER LE NOUVEAU CENTRE DE SERVICES AÉRONAUTIQUES DE FORT LAUDERDALE

Fontainebleau Aviation est sur le point d'ouvrir le deuxième Private Jet Center de Floride du sud à l'aéroport international FLL

TORONTO, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- Skyservice Business Aviation (« Skyservice »), société leader dans le domaine de l'aviation, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son investissement dans le projet de développement d'un centre de services aéronautiques (FBO) de Fontainebleau Aviation à l'aéroport international Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (« FLL »). Cette initiative passionnante est au cœur du premier projet de co-développement entre Skyservice et Fontainebleau Development, deux entreprises qui unissent leurs forces pour créer en Floride le centre de services dernier cri de l'aviation privée pour les voyages d'affaires et d'agrément.

« La collaboration entre Skyservice et Fontainebleau, qui s'inscrit dans le cadre de cette nouvelle ère marquée par le déploiement des FBO, a été remarquable », a déclaré Benjamin Murray, PDG de Skyservice. « Les clients d'aujourd'hui s'attendent à ce que les équipements et les commodités d'un FBO correspondent à ceux des meilleurs hôtels, ainsi qu'à une efficacité et une sécurité qui dépassent toute norme ou politique. Nous sommes heureux de travailler avec FLL et le comté de Broward pour répondre à ces attentes et offrir le meilleur de ce que l'aviation d'affaires a à offrir. »

Le FBO de Fontainebleau Aviation à FLL, qui devrait être terminé au début de l'année 2025, abritera un hangar de 80 000 pieds carrés, un hall opulent de 25 000 pieds carrés et des bureaux de hangar, ainsi qu'une suite exécutive qui comprend une salle de conférence équipée d'appareils audiovisuels pouvant accueillir des groupes de 20 personnes maximum. Les installations ont été conçues avec expertise pour prendre en charge le plus grand avion d'affaires. Fontainebleau Aviation accepte désormais les contrats de location de hangar.

« Nous sommes ravis de nous associer à Skyservice pour développer un FBO de luxe unique en son genre. Nous nous appuyons sur 37 années de leadership éclairé dans le secteur de l'aviation et sur une expertise primée en matière de services et de sécurité », a déclaré Jeffrey Soffer, PDG de Fontainebleau Development. « C'est la première fois que nous proposons une telle offre à l'industrie de l'aviation dans notre portefeuille en expansion, riche en destinations de premier plan et expériences de luxe de premier ordre. »

Abritant cinq des 25 aéroports d'aviation d'affaires les plus fréquentés des États-Unis, la Floride est l'un des marchés les plus importants de l'industrie. Une fois terminé, le FBO de Fort Lauderdale positionnera Skyservice, par le biais de sa co-entreprise avec Fontainebleau Development, dans deux des aéroports d'aviation d'affaires les plus fréquentés de l'État : l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood International Airport et l'aéroport d'affaires Miami-Opa locka Executive Airport.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Skyservice a bénéficié des conseils juridiques de McCarthy Tétrault LLP et de DLA Piper LLP. Fontainebleau Development était représentée par Cooley LLP et conseillée par William Blair & Company.

À propos de Skyservice™

Skyservice est un leader nord-américain de l'aviation d'affaires qui se consacre à l'innovation, aux opérations responsables, à la sécurité et à l'excellence du service. Célébrant plus de 37 années de distinctions, Skyservice est à l'avant-garde de l'industrie de l'aviation d'affaires, avec des installations de premier ordre dans toute l'Amérique du Nord. Nos équipes de maintenance qualifiées, nos installations primées d'exploitation de bases fixes, nos services de gestion d'avions de première classe, nos services d'affrètement de jets privés, nos ventes d'avions et nos équipes d'acquisition se combinent pour offrir une expérience exceptionnelle à nos précieux clients. Chez Skyservice, nous visons plus haut et allons plus loin pour mieux servir nos clients. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.skyservice.com/.

À propos de Fontainebleau Development

Fontainebleau Développement , fondée par le PDG Jeffrey Soffer et dirigée par son partenaire Brett Mufson, la société est l'un des premiers groupes de développement immobilier et d'hôtellerie du pays, avec un portefeuille diversifié comprenant des propriétés dans les secteurs de l'hôtellerie, des jeux, du résidentiel, de la vente au détail, du commerce et des services de luxe. La société construit, possède, commercialise et exploite ses propriétés, en apportant son expertise à chaque étape du cycle de vie d'un projet et en se concentrant sans relâche sur la meilleure qualité dans tout ce qu'elle fait. Fontainebleau Development a développé un portefeuille diversifié d'actifs de premier plan tels que Big Easy Casino, Fontainebleau Miami Beach, JW Marriott Turnberry Resort & Spa, Hilton Downtown Nashville, et de nombreux sites résidentiels tels que Turnberry Ocean Club, Turnberry Ocean Colony, Porto Vita, les tours Tresor et Sorrento à Fontainebleau Miami Beach. La société a également construit neuf tours résidentielles à Las Vegas, dont Turnberry Towers et Signature (en partenariat avec MGM Resorts International), et ouvrira en décembre 2023 le centre de villégiature et casino de luxe Fontainebleau Las Vegas (67 étages) sur le Strip de Las Vegas. Sa division des services de luxe comprend Fontainebleau Aviation, Turnberry Yacht Club & Marina, Turnberry Isle Country Club et certaines des destinations les plus rentables et les plus connues au monde en matière de vie nocturne, de restauration, de santé et de bien-être. En 70 ans d'existence, Fontainebleau a participé à plus de 100 projets représentant plus de 38 milliards de dollars en valeur totale de transaction.

Contact pour les médias : Skyservice Business Aviation, Vanessa Engel, vice-présidente, Marketing et engagement client, Skyservice Business Aviation, tél. : +1 416.523.1089, [email protected] ; Fontainebleau Development, Amy Rossetti, pr@fbdev.com