SKYSERVICE FINALISE SON INVESTISSEMENT DANS FONTAINEBLEAU AVIATION

Skyservice entame un partenariat avec Fontainebleau, une marque de luxe du sud de la Floride

TORONTO, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Skyservice Business Aviation (« Skyservice »), société leader dans le domaine de l'aviation, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son investissement au sein de Fontainebleau Aviation, opérateur de services aéroportuaires (FBO) à l'aéroport exécutif de Miami Opa-Locka (« OPF »). En outre, les approbations habituelles pour l'investissement de Skyservice dans un nouveau FBO à l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood (« FLL ») - actuellement en cours de développement par Fontainebleau Aviation - sont toujours en cours. Cette collaboration entre Skyservice et la célèbre marque de luxe Fontainebleau, annoncée plus tôt cette année, devrait créer des opportunités inégalées dans le secteur de l'aviation d'affaires.

Skyservice™ is a North American leader in business aviation dedicated to innovation, responsible operations, safety, and service excellence. Celebrating its 37th successful year, Skyservice is at the forefront of the business aviation industry offering aircraft management, maintenance, charter, aircraft sales and acquisition, and FBO services. Fontainebleau Aviation

« La conclusion de cette transaction marque le début d'un chapitre palpitant pour Skyservice, qui poursuit son expansion afin de mieux répondre aux besoins de ses clients ainsi qu'aux exigences croissantes de son secteur d'activité », déclaré Benjamin Murray, président et directeur général de Skyservice. « Ensemble, nous sommes bien placés pour accélérer la croissance de notre plateforme tout en améliorant les expériences de voyage de nos clients. Le FBO OPF de Fontainebleau Aviation est un complément bienvenu à notre portefeuille de 11 FBO en Amérique du Nord, et un symbole du luxe personnifié dans l'aviation d'affaires ».

Le Fontainebleau Aviation FBO à l'OPF, le huitième aéroport le plus fréquenté en Amérique, est situé près du centre-ville de Miami et offre des services de premier ordre aux utilisateurs de l'aviation d'affaires avec environ 270 000 mètres carrés d'espace de hangar, un terminal exécutif et des locaux à usage de bureaux.

« Nous sommes ravis de nous associer à Skyservice, en commençant par notre premier site de Miami à l'OPF », déclaré Jeffrey Soffer, président-directeur général de Fontainebleau Development. « Alors que nous nous efforçons d'élargir notre portefeuille de destinations de premier choix et d'expériences de luxe uniques, Skyservice se révèle être le gestionnaire et le partenaire idéal en raison de son solide pedigree et de sa réputation d'excellence dans l'industrie ».

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Skyservice a bénéficié des conseils juridiques de McCarthy Tétrault LLP et de DLA Piper LLP. Fontainebleau Development était représenté par Cooley LLP et conseillé par William Blair & Company.

À propos de Skyservice™

Skyservice est un leader nord-américain de l'aviation d'affaires qui se consacre à l'innovation, aux opérations responsables, à la sécurité et à l'excellence du service. Célébrant plus de 37 ans de distinction, Skyservice est à l'avant-garde de l'industrie de l'aviation d'affaires, avec des installations de premier ordre à travers l'Amérique du Nord. Nos équipes de maintenance qualifiées, nos installations primées d'exploitation de bases fixes, nos services de gestion d'avions de première classe, nos services d'affrètement de jets privés, nos ventes d'avions et nos équipes d'acquisition se combinent pour offrir une expérience exceptionnelle à nos précieux clients. Chez Skyservice, nous visons plus haut et allons plus loin pour mieux servir nos clients. Pour en savoir plus, visitez http://www.skyservice.com/ .

À propos de Fontainebleau Development

Fontainebleau Développement , fondée par le président-directeur général Jeffrey Soffer et dirigée par son partenaire Brett Mufson, la société est l'un des premiers groupes de développement immobilier et d'hôtellerie du pays, avec un portefeuille diversifié comprenant des propriétés dans les secteurs de l'hôtellerie, des jeux, du résidentiel, de la vente au détail, du commerce et des services de luxe. La société construit, possède, commercialise et exploite ses propriétés, en apportant son expertise à chaque étape du cycle de vie d'un projet et en se concentrant sans relâche sur la meilleure qualité dans tout ce qu'elle fait. Fontainebleau Development a développé un portefeuille diversifié d'actifs de premier plan tels que Big Easy Casino, Fontainebleau Miami Beach, JW Marriott Turnberry Resort & Spa, Hilton Downtown Nashville, et de nombreux sites résidentiels tels que Turnberry Ocean Club, Turnberry Ocean Colony, Porto Vita, les tours Tresor et Sorrento à Fontainebleau Miami Beach. La société a également construit neuf tours résidentielles à Las Vegas, dont Turnberry Towers et Signature (en partenariat avec MGM Resorts International), et ouvrira en décembre 2023 le centre de villégiature et casino de luxe Fontainebleau Las Vegas (67 étages) sur le Strip de Las Vegas. Sa division des services de luxe comprend Fontainebleau Aviation, Turnberry Yacht Club & Marina, Turnberry Isle Country Club et certaines des destinations les plus rentables et les plus connues au monde en matière de vie nocturne, de restauration, de santé et de bien-être. En 70 ans d'existence, Fontainebleau a participé à plus de 100 projets représentant plus de 38 milliards de dollars en valeur totale de transaction.

CONTACT : Skyservice Business Aviation, Vanessa Engel, Vice-présidente, Marketing et engagement client, Skyservice Business Aviation, Tél : +1 416.523.1089, [email protected]; Fontainebleau Development, Amy Rossetti, [email protected]; JONESWORKS, teamfb@jonesworks.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2305709/Skyservice_Business_Aviation_Inc____Mississauga__ON_SKYSERVICE_C.jpg