SkySpecs, leader en inspections automatisées par drone, dévoile son nouveau logiciel Horizon lors de l'Exposition sur l'énergie éolienne AWEA à Chicago

Horizon permet à tous les acteurs clés du secteur de l'énergie éolienne de collaborer de manière plus efficace, ainsi que de consigner leurs processus de maintenance et de réparation de turbines dans un cycle cohérent et constant de collection des données, d'analyse et de planification, afin d'optimiser les dépenses de réparation et de minimiser les temps d'arrêt liés aux inspections et aux réparations.

Joe Ciliberti, responsable principal des produits, a déclaré : « Les stratégies de maintenance préventive sont de plus en plus importantes à l'heure où les turbines existantes vieillissent et où des modèles plus grands et plus puissants sont ajoutés aux flottes. Nos clients ont réclamé une solution qui aide à identifier les tendances et à rationaliser les tâches complexes et fastidieuses liées à la planification et à l'exécution des travaux de réparation. Horizon est une application unique qui réunit données, analyses et automatisation, afin de rendre la planification de l'exploitation et de la maintenance d'éoliennes plus simple, plus précise et bien plus prédictive. »

SkySpecs procèdera au lancement d'une gamme de nouvelles caractéristiques au cours de l'année 2018, en accordant la priorité à celles qui offrent la valeur immédiate la plus significative à sa clientèle composée de plus de 30 clients.

« Nous avons lancé les inspections de pales entièrement automatisées au début de l'année 2017, ce qui nous a permis de battre des records en termes de collecte des données de pales à terre et en mer à travers le monde. Nous aidons désormais nos clients à maximiser la valeur de leurs données, en leur permettant de prédire les pannes, de prévoir les coûts de réparation, et d'optimiser leurs calendriers de réparation ainsi que la disponibilité de leurs turbines. Nous sommes ravis de proposer des démonstrations exclusives d'Horizon lors de l'exposition AWEA de cette année », a déclaré Danny Ellis, PDG.

