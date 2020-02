Skytap on Microsoft Azure est maintenant disponible publiquement

Skytap fournit un service multilocataire libre-service prenant en charge IBM Power, et notamment AIX, IBM i et Linux dans Microsoft Azure

SEATTLE, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- Skytap annonce la disponibilité publique de son service permettant d'exécuter des applications IBM Power dans Microsoft Azure. Ce service fournit des environnements applicatifs complets compatibles avec les centres de données installés sur place, y compris l'exécution native des charges de travail AIX, IBM i et Linux on Power. Cela simplifie grandement la migration des systèmes existants vers Azure en éliminant le besoin de réaliser de nouvelles architectures ou plateformes. Les entreprises peuvent désormais profiter des avantages du cloud, même pour les applications les plus complexes.

« Nous sommes ravis de mettre Skytap on Azure à la disposition du public pour permettre aux entreprises et aux développeurs de logiciels indépendants de déplacer leurs applications traditionnelles des centres de données vieillissants et d'utiliser tous les avantages d'Azure pour innover plus rapidement », a déclaré Brad Schick, le PDG de Skytap.

Les clients ont fourni un retour d'informations continu pendant la phase préliminaire et constatent des résultats significatifs avec la version publique.

« Nous avions un besoin urgent de valider une nouvelle configuration de notre logiciel sur Power pour un nouveau client. Avec Skytap on Azure, nous avons pu rapidement provisionner et déployer la nouvelle configuration et la valider avec notre batterie standard de tests d'assurance qualité », a déclaré Jeff Zeisler, le directeur adjoint des services sur le terrain à Delphix. « Ça s'est si bien passé que nous envisageons d'étendre notre utilisation de Skytap. »

Le service est désormais disponible au public dans la région USA Est d'Azure et il est prévu de l'étendre à Europe Ouest, USA Centre Sud et Asie Sud-Est. Les dates de disponibilité pour ces régions seront annoncées dans les prochains mois. Skytap est répertorié dans la place de marché Azure et sera commercialisable au cours du premier semestre 2020.

« Notre conférence annuelle IBM i Marketplace Study montre continuellement que la plupart des clients exécutent Microsoft Windows à côté d'IBM i. Avec le service de Skytap désormais disponible dans Azure, ce groupe dispose d'une solution complète dans le cloud que d'autres fournisseurs ont du mal à offrir », a déclaré Tom Huntington, vice-président directeur de la solution technique, HelpSystems. « Nous sommes ravis de travailler avec nos clients dans leur parcours vers le cloud IBM i. »

Les clients utilisent Skytap pour tout exécuter, des environnements de développement et des laboratoires de formation virtuels à la production et à la reprise après sinistre. Skytap permet de bénéficier des avantages du cloud pour les applications traditionnelles, notamment la capacité à la demande, la tarification à l'usage (même pour IBM i), ainsi que le provisionnement et le déploiement en libre-service. En combinant le support à la pointe du secteur de Skytap pour les systèmes existants avec la riche gamme de services et la solide position dans l'entreprise d'Azure, les clients sont libres d'apporter les applications qui alimenteront leur entreprise dans le futur.

À propos de Skytap

Skytap est un service public mondial conçu spécialement pour la migration et l'exécution d'applications traditionnelles sur Microsoft Azure. Skytap facilite l'évolution des charges de travail traditionnelles en les faisant migrer rapidement vers Azure, en permettant des pratiques de développement modernes et en intégrant de nouvelles architectures en nuage. Nous alimentons des stratégies de cloud multiples et hybrides grâce à des connexions sécurisées avec d'autres cloud et centres de données sur site. La technologie de nos environnements accélère le développement d'applications, simplifie la gestion et réduit les coûts informatiques, ce qui permet aux clients du monde entier de se moderniser au rythme de leur entreprise. www.skytap.com

