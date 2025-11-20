Skyven met en service une pompe à chaleur industrielle à haute température, 8 fois plus efficace que les chaudières à vapeur

FARMERS BRANCH, Texas, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Skyven Technologies, leader dans le domaine de la vapeur industrielle sans émissions, a mis en service son centre de démonstration de pompe à chaleur génératrice de vapeur (SGHP) Arcturus, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'efficacité industrielle, d'interactivité avec le réseau et de réduction des émissions.

Skyven's Arcturus steam-generating heat pump demonstration center in Dallas, Texas.

Le centre de démonstration Skyven Arcturus fournit 1 mégawatt thermique (MWth) de vapeur de qualité chaudière avec un coefficient de performance (COP) de 6,5, le meilleur du secteur, et une feuille de route pour dépasser 8,0, optimisant ainsi l'efficacité tout en réduisant les coûts énergétiques et les émissions. Cette technologie révolutionnaire est une méthode innovante pour décarboniser la chaleur industrielle d'une manière économiquement avantageuse.

« Nous présentons la technologie de production de vapeur la plus efficace jamais construite, avec une intégration réelle des installations et des capacités de réseau intelligent, ce qui place Arcturus dans une catégorie à part par rapport aux autres systèmes de production de vapeur », a déclaré Arun Gupta, fondateur et PDG de Skyven Technologies. « En outre, la gamme de produits Arcturus s'échelonne de 1 MWth à 60 MWth de production de vapeur sans émissions, ce qui en fait une solution idéale pour un large éventail de besoins en vapeur industrielle dans des secteurs manufacturiers tels que l'alimentation et les boissons, l'éthanol, les produits chimiques, les pâtes et papiers, et bien d'autres encore. »

Ce qui est démontré :

Efficacité inégalée : un COP de 6,5, huit fois plus efficace que les chaudières au gaz naturel et six fois plus efficace que les chaudières électriques et le stockage de l'énergie thermique.

: un COP de 6,5, huit fois plus efficace que les chaudières au gaz naturel et six fois plus efficace que les chaudières électriques et le stockage de l'énergie thermique. 1 MWth de production : 1 MWth de vapeur continue, sans émissions, générée par la capture de la chaleur résiduelle.

: 1 MWth de vapeur continue, sans émissions, générée par la capture de la chaleur résiduelle. Technologie propriétaire de flash à plusieurs niveaux : une cuve de flash en cascade en instance de brevet capture la chaleur résiduelle avec une efficacité maximale, ce qui se traduit par un COP élevé et des coûts de vapeur réduits.

: une cuve de flash en cascade en instance de brevet capture la chaleur résiduelle avec une efficacité maximale, ce qui se traduit par un COP élevé et des coûts de vapeur réduits. Livraison de vapeur vive : le système est pleinement opérationnel et fournit de la vapeur de qualité chaudière, sans émissions, aux températures et pressions industrielles requises.

: le système est pleinement opérationnel et fournit de la vapeur de qualité chaudière, sans émissions, aux températures et pressions industrielles requises. Contrôles intelligents répondant aux besoins du réseau : doté de systèmes de contrôle avancés qui : Surveille les charges du réseau et les éteint automatiquement pendant les périodes de pointe coïncidentes lorsque le réseau est sollicité. Effectue un arbitrage énergétique en temps réel entre l'électricité et le gaz naturel afin d'optimiser les coûts et les réductions d'émissions.

: doté de systèmes de contrôle avancés qui : Conception modulaire par logiciel : la conception propriétaire d'Arcturus, accélérée par logiciel, permet un déploiement rapide et une intégration aisée dans les installations industrielles.

« Le système de contrôle avancé d'Arcturus permet une intégration transparente et une facilité d'utilisation dans chaque installation industrielle unique », a ajouté Jacob Miller, directeur technique de Skyven Technologies. « Nous avons conçu Arcturus pour optimiser les performances, la fiabilité et la reproductibilité des installations de production industrielle à forte consommation d'énergie dans le monde entier. »

Contactez Skyven sur notre site web à l'adresse www.skyven.co pour en savoir plus.

À propos de Skyven Technologies

Skyven Technologies aide les industries à forte consommation d'énergie à réduire leurs coûts et leurs émissions en récupérant la chaleur perdue pour produire de la vapeur sans émissions à l'aide de sa pompe à chaleur Arcturus générant de la vapeur. Le modèle éprouvé « Energy-as-a-Service » de Skyven permet aux fabricants industriels de produire de la vapeur industrielle sans émissions au coût le plus bas, sans aucune dépense d'investissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827620/Skyven_Arcturus_steam_generating_heat_pump.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1723612/Skyven_Logo.jpg