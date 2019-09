Skyworth apresenta conexão com produtos domésticos inteligentes na IFA 2019

Na IFA deste ano, a Skyworth manteve o foco na construção de uma área para experimentar os sistemas domésticos inteligentes, reunindo a próxima geração de tecnologia superior da Skyworth: melhoria da qualidade de imagem IA, reconhecimento preciso da fala, rastreamento múltiplo do corpo humano, análise de conforto, controle remoto inteligente e nova convergência de comunicação em rede. Cinco sistemas inteligentes funcionais estavam em exibição: soluções completas para Super TV, escritório inteligente, segurança inteligente, iluminação inteligente e controle climático inteligente. No estande, uma TV OLED de 88", com suporte para 5G, resolução 8K e inteligência artificial das coisas (AIoT), chamava a atenção, permitindo que a Skyworth consolidasse ainda mais as vantagens de sua tecnologia OLED.