SKYWORTH apresenta sete televisores novos e sua estratégia global de marca

A SKYWORTH lançou sete novas TVs com a melhor tecnologia do setor, extrapolando os limites da imaginação. Com um poderoso processador PQ embutido, o 65S9A/XA9000 pode melhorar a qualidade da imagem em todos os aspectos, com base em algoritmo de inteligência artificial (IA). Ao mesmo tempo, adota o Ecossistema Inteligente de IA (AI Smart Ecosystem), que dá suporte ao Google Assistant e ao Amazon Alexa, e irá se tornar o centro da casa inteligente. 65W80, com CSO Pro, possibilita que a imagem e o som venham do painel simultaneamente, para criar uma experiência extraordinária de visualização. A Super TV de 77 polegadas tem tecnologia de geração de imagem Dolby Vision HDR e é equipada com um soundbar habilitado por 5.1.2 Dolby Atmos, fornecendo à audiência a uma experiência espetacular e imersiva. Além disso, a tecnologia de diminuição do brilho (dimming) local em nível de pixel torna a Quasi-pixel Backlight TV de 65 polegadas uma LCD de grande alcance dinâmico. Outros televisores com inovação tecnológica também foram lançados, como a Bedroom Sunny TV de 43 polegadas e a Flush Mount TV de 82 polegadas, cuja habilidade artesanal requintada é de tirar o fôlego.