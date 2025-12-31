Skyworth PV obtient un projet solaire de 10 MW en Italie

L'attribution du projet italien et les progrès continus en France soutiennent l'expansion de l'entreprise sur le marché européen de l'énergie propre

MILAN, 31 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Skyworth PV, fournisseur mondial de solutions photovoltaïques, a franchi une nouvelle étape dans son expansion mondiale avec la signature d'un accord pour un projet de centrale photovoltaïque distribuée de 10 MW à Ocre, une ville de la région italienne des Abruzzes. Cet accord marque le début de la phase de construction du projet. Cette dernière réalisation, associée à l'avancement régulier d'un autre projet de 10 MW à Bordeaux, en France, souligne la dynamique continue de l'entreprise dans la construction d'un réseau d'énergie propre résilient et évolutif sur les principaux marchés européens.

L'exécution réussie de l'accord en Italie illustre l'exécution disciplinée de la stratégie de croissance internationale de Skyworth PV et reflète le rôle des fournisseurs mondiaux d'énergie renouvelable dans le soutien de la transition énergétique mondiale par le biais de solutions à long terme bancables.

1. Focus stratégique : Cibler les marchés clés et étendre l'empreinte européenne

Dans un environnement mondial dynamique et compétitif, Skyworth PV reste fidèle à sa stratégie globale en donnant la priorité aux investissements sur les marchés internationaux établis et à fort potentiel. L'Italie, qui bénéficie de ressources solaires abondantes et d'un cadre réglementaire mature, est depuis longtemps un marché européen clé pour l'entreprise. Ce nouveau projet italien, associé à d'autres initiatives telles que le projet Bordeaux de 10 MW en France, contribue à la transformation énergétique de l'Europe.

Ce développement non seulement renforce le portefeuille de projets européens de Skyworth PV et consolide son exécution opérationnelle et la présence de sa marque sur les marchés régionaux, mais il jette également des bases solides pour la poursuite de son expansion à travers le continent.

2. Aperçu du projet : Construire une référence verte et fournir de l'énergie propre

Situé près de la frontière entre les régions italiennes du Lazio et des Abruzzes, le projet a une capacité installée de 10 MW. Une fois achevée, elle devrait produire environ 14,059 millions de kWh d'électricité par an. Cela permettra de réduire sensiblement les émissions de carbone locales chaque année tout en garantissant un approvisionnement stable en électricité propre.

Le projet, qui en est maintenant au stade "prêt à construire" (RTB), a obtenu une place dans le mécanisme d'enchères des tarifs de rachat du gouvernement italien, ce qui favorise sa future connexion au réseau et la stabilité de ses revenus à long terme.

3. Modèle innovant : Intégrer l'expertise locale et établir un nouveau paradigme de partenariat

Le projet est mis en œuvre par une entreprise commune entre Skyworth PV et un partenaire italien local. En tant qu'entrepreneur EPC, Skyworth PV assume l'entière responsabilité de la construction globale de la centrale et de la fourniture des équipements clés.

La structure de l'entreprise commune reflète l'accent mis par Skyworth PV sur la conformité et la localisation axée sur le marché dans les marchés d'outre-mer. Il combine efficacement les atouts de l'entreprise en matière de technologie photovoltaïque, de fabrication de produits et de financement de projets avec la connaissance approfondie du marché, des réglementations et des ressources locales qu'a le partenaire italien. Cette collaboration facilite la mise en œuvre efficace et conforme des projets et établit un modèle commercialement durable de partage des risques et des bénéfices et de complémentarité des forces. Il offre un modèle de partenariat transfrontalier reproductible et évolutif, qui constitue un cadre de référence pour d'autres entreprises d'énergie propre qui se développent à l'échelle mondiale.

La signature réussie en Italie et les progrès constants en France marquent une étape importante dans le parcours mondial de Skyworth PV. Ces projets reflètent l'engagement à long terme de l'entreprise à accélérer la transition vers une énergie propre à l'échelle mondiale et démontrent son rôle croissant dans la fourniture d'une infrastructure solaire fiable sur les marchés internationaux.

Skyworth PV reste déterminée à renforcer sa présence mondiale. En exploitant ses technologies de pointe et ses partenariats locaux, l'entreprise continuera à favoriser la transition énergétique mondiale et à élargir l'accès à l'énergie propre pour les communautés du monde entier.