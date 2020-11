SLAM DUNK beta público para iOS e Android- Compita contra milhões de jogadores para dominar o país!

BRASILIA, Brazil, Nov. 25, 2020 /PRNewswire/ -- O jogo mobile competitivo de basquete em tempo real da DeNA, SLAM DUNK, lançará o beta público em ambas as plataformas para celular hoje ( dia 25). Haverá diversos eventos para celebrar a abertura do jogo, e todos os jogadores estão convidados a baixarem e jogarem juntos. SLAM DUNK possui uma variedade de modos e narrrativas, restaurando tudo que a animação SLAM DUNK nos deu, realizando nosso sonho de "dominar o país"!

Presente de agradecimento para pré-registrados e comemoração do Milhão

Primeiramente, agradecemos aos jogadores pela paciência e paixão por este jogo. O número total de jogadores pré-registrados ultrapassou de um milhão. Todos os jogadores pré-registrados receberão um brinde especial de pré-registro e um brinde para comemorarmos que atingimos um milhão de jogadores.

Autorização Oficial: Restauração da Narrativa

SLAM DUNK é um jogo mobile de basquete autorizado pela Toei baseado no mangá original, que conta a aventura emocionante de um adolecente, Sakuragi,que junto com seus parceiros procuram o sucesso nacional. Os jogadores serão capazes de reproduzir as belíssimas habilidades dos personagens clássicos e as cenas nostalgicas do mangá original.

Novo Modo de Jogar: Sistema de Talento

Neste jogo os jogadores serão capazes de usar as habilidades dos personagens do mangá SLAM DUNK, junto com habilidades do basquete moderno, como o jelly layup, euro step e mais. Os jogadores podem acessar a mais movimentos de alto nível pelo Sistema de Talento, onde podem ganhar XP para criar seus próprios personagens exclusivos.

Domínio Nacional Modo Ranqueado

SLAM DUNK é um jogo mobile competitivo de basquete em tempo real. Os jogadores podem se juntar com outros no Modo de Batalha e Modo Ranqueado. O Modo Ranqueado é dividido em nove ranks, incluindo O Bom Substituto, Jogador Principal Absoluto, e Slam Dunk. O ranking será reiniciado a cada dois meses. Além disso, a zona de batalha especial Honra e Glória será disponível, onde o jogador poderá competir contra outros jogadores locais .

Personagens de Celebridade Dublagem em Japonês e Inglês

Além de replicar a narrativa e os personagens do mangá, SLAM DUNK permite os jogadores a escolherem a dublagem entre japonês e inglês.

Competições online continuarão a ser realizadas no futuro para criar um cenário competitivo no esport de basquete. Além disso, será lançado info de jogadores famosos como Fujima Kenji, Hanagata Toru, Sakuragi Hanamichi o Careca, etc. Também será lançado mais modos competitivos. Siga-nos no site oficial e no fã clube oficial para obter as últimas notícias do SLAM DUNK!

SLAN DUNK Download no App Store: https://apps.apple.com/app/id1501672902

SLAN DUNK Download no Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denachina.g63002013.android

SLAM DUNK Fã Clube Oficial: https://www.facebook.com/SLAMDUNKGLOBAL

FONTE SLAM DUNK

