Slate Asset Management acquiert un centre commercial avec magasins de vente au détail en Irlande du Nord

Ce premier investissement en Irlande du Nord annonce une expansion accrue en Europe

LONDRES, 24 février 2020 /PRNewswire/ -- Slate Asset Management (« Slate »), une plateforme de gestion d'actifs alternatifs de premier plan spécialisée dans l'immobilier et les actifs réels, a annoncé aujourd'hui l'acquisition par sa filiale Slate Abbey Holdings L.P., aux côtés de commanditaires existants de Slate, d'Abbey Retail Park, un centre commercial avec magasins de vente au détail de 20 250 m² situé à Newtownabbey, à près de 6 km au nord du centre du Belfast, en Irlande du Nord.

Implanté autour du magasin Tesco, le site maintient une durée de location moyenne pondérée de 12 ans et compte 16 190 m² de terrain à bâtir. Parmi les autres locataires figurent notamment B&Q et Currys PC World. Le bien a été acheté à Hammerson.

« Il s'agit d'une transaction importante qui marque le premier accord européen de Slate Asset Management allant au-delà de sa stratégie portant sur les biens immobiliers destinés à la vente au détail en Allemagne », a indiqué Brady Welch, l'un des cofondateurs de Slate. « L'acquisition d'Abbey Retail Park traduit un intérêt croissant pour le déploiement d'un capital plus important sur le continent et notre engagement en ce sens. Nous espérons déceler des opportunités d'investissement tout aussi intéressantes à l'avenir. »

Depuis décembre 2016, Slate a réalisé en tout 250 acquisitions de biens en Europe, pour un total de plus de 450 000 m² de surface locative brute, et a fondé des bureaux à Londres, Dublin et Francfort. Slate a été conseillé par Goodwin Procter sur le plan juridique pour cette transaction.

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management est une plateforme d'investissements alternatifs de premier plan spécialisée dans l'immobilier assurant la gestion de plus de 6 milliards USD d'actifs. Slate est un gestionnaire centré sur la valeur et un contributeur important pour l'ensemble de ses véhicules de placement privés et publics, conçus pour répondre aux objectifs spécifiques de ses investisseurs. L'approche prudente et sélective de la société crée de la valeur à long terme en mettant l'accent sur la préservation du capital et l'optimisation des rendements. Slate s'appuie sur des collaborateurs d'exception, des capitaux souples et une capacité éprouvée à créer et à saisir un large éventail d'opportunités d'investissement attrayantes. Rendez-vous sur slateam.com pour en savoir plus.

Pour de plus amples informations

Relations avec les investisseurs

+1 416 644 4264

ir@slateam.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094041/Slate_Asset_Management_Logo.jpg

Related Links

http://slateam.com



SOURCE Slate Asset Management