Slecht weekend voor illegale bookmakers nu online legaal gokken in de VS alle records breekt

Hoofdpunten:

- Michigan vestigt zich in het eerste weekend al snel als de staat waarin legaal gokken op sportuitslagen het drukst is op basis van transactiegegevens via geolocatie

- In het eerste weekend hebben Virginia en Michigan gezamenlijk meer dan 400.000 nieuwe accounts toegevoegd

- Online legaal gokken is nu in 17 staten beschikbaar voor 70 miljoen volwassenen op basis van verantwoorde spelmaatregelen, consumentenbescherming en belastinginkomsten

- Ten opzichte van een jaar geleden hebben zeven andere staten nu toegang tot legaal gokken

LAS VEGAS, 25 januari 2021 /PRNewswire/ -- Tijdens het afgelopen weekend is in de VS een recordaantal transacties geregistreerd voor online gaming en gokken op sportuitslagen. Dit geeft aan dat Amerikaanse consumenten de voorkeur geven aan de gereguleerde Amerikaanse industrie en zich afkeren van de illegale, onbeschermde offshore bookmaker-activiteiten uit het verleden. Het betekent ook dat inkomsten die tot voor kort in de illegaliteit verdwenen, nu in de gemeenschappen blijven waar deze gokkers wonen.

Volgens gegevens van GeoComply werden tijdens het NFL Conference Championship-weekend dit jaar meer dan 30 miljoen geolocatietransacties* geregistreerd in 17 Amerikaanse online gokstaten (inclusief het District of Columbia), een stijging van 260% ten opzichte van hetzelfde weekend in 2020. GeoComply is de toonaangevende leverancier van technologie waarmee de gaming- en gokindustrie op basis van geolocatie op legale en gecontroleerde wijze de locatie van gokkers kan controleren.

Twee nieuwe staten, Michigan en Virginia, lanceerden deze legale methode net op tijd voor de games van het weekend waar alleen daar al vanaf 400.000 accounts 7,5 miljoen transacties afkomstig waren, wat gelijk staat aan 25% van de totale hoeveelheid op de Amerikaanse markt. De toevoeging van Michigan en Virginia hielp bij het stimuleren van het hoogste aantal transacties ooit* in een weekend met een intensief sportschema.

"Honderdduizenden mensen in Michigan en Virginia hebben afgelopen weekend voor het eerst legaal online op sportuitslagen gewed", zegt Seth Palansky, vice-president maatschappelijk verantwoord ondernemen van Conscious Gaming. "Dit toont aan dat Amerikanen illegale websites en de bookmaker op de hoek van de straat de rug zullen toekeren om hun vertrouwen te stellen in bedrijven die verantwoording afleggen en gedegen consumentenbescherming en verantwoorde spelmaatregelen bieden."

Bovendien blijven de belastingdollars die voorheen door illegale gok-exploitanten naar het buitenland werden doorgesluisd nu in de Verenigde Staten, waarvan deelstaatregeringen en belastingbetalers gaan profiteren en de economie zal groeien. In 2020 genereerde legaal online gamen in de VS honderden miljoenen aan belastingdollars voor armlastige staten.

Naarmate steeds meer staten verschillende vormen van internetgokken en sportweddenschappen proberen te legaliseren en reguleren, zet Conscious Gaming, een onafhankelijke non-profitorganisatie opgericht door GeoComply, zich in voor technologische innovaties die consumenten beschermen, voor verantwoorde spelprogramma's zorgen en programma's voor zelfuitsluiting effectief en universeel maken.

"Naarmate de industrie groeit, is het belangrijk dat deze zich vastberaden blijft inzetten om probleemspelers te beschermen en extra processen in te voeren om ervoor te zorgen dat de groei effectief en verantwoord kan worden beheerd", voegt Palansky toe.

Conscious Gaming heeft PlayPause gecreëerd, een innovatieve database voor alle staten waarmee consumenten zichzelf kunnen uitsluiten van online weddenschappen. Via deze database kunnen mensen die niet mogen gokken op sportuitslagen zoals sporters, coaches, werknemers, enz. op eenvoudige wijze aan de database worden toegevoegd en uitgesloten van wedden op sportuitslagen. PlayPause werkt aan een betere bescherming van consumenten, het doorbreken van silo's en het stimuleren van informatie-uitwisseling tussen nationale toezichthouders, gok-exploitanten en sportcompetities. PlayPause voorkomt dat kwetsbare spelers of mensen die niet mogen gokken op sportuitslagen dat ook niet kunnen doen, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden, in tegenstelling tot de huidige situatie waarin dat alleen binnen de grenzen van een staat geregeld was.

*gegevens omvatten GeoComply-geolocatietransacties van gereguleerde Amerikaanse online gaming en online gokken op sportuitslagen in CO, DC, DE, IA, IL, IN, MI, MT, NV, NH, NJ, OR, PA, RI, TN, VA en WV.

Een afbeelding bij dit persbericht vindt u hier: http://bit.ly/US-Legal-Online-Betting

Over Conscious Gaming

Conscious Gaming is een filantropische organisatie die zich inzet voor het gebruik van geavanceerde technologie om initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid te stimuleren. De missie van Conscious Gaming is om gebruik te maken van geavanceerde technologie en inzichten, om maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de gemeenschappen van ons en onze partners te versterken. We werken samen met gok-exploitanten, toezichthouders, belangenbehartigers van verantwoord gokken, academici en behandelaars om consumenten beter te beschermen en verantwoord gamen te bevorderen. Kijk voor meer informatie over Conscious Gaming op: www.consciousgaming.org

Related Links

http://www.consciousgaming.org



SOURCE Conscious Gaming