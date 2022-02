SLECHTS 31% VAN DE WERKNEMERS ERVAART INCLUSIEVE TEAMNORMEN OP HET WERK

Nieuw Catalyst-onderzoek identificeert drie normen die kenmerkend zijn voor inclusieve teams en duiden op innovatie.

NEW YORK, 1 februari 2022 /PRNewswire/ -- Tijdens de pandemie is de werkplek voortdurend in verandering. Een nieuw wereldwijd onderzoek van Catalyst toont aan dat het cruciaal is voor teamleiders en -leden om inclusief te handelen om gendergelijkheid te bevorderen en de betrokkenheid en innovatie van werknemers te vergroten.

Tijdens het onderzoek, Three Inclusive Team Norms That Drive Success, werden 4.300 werknemers in landen over de hele wereld ondervraagd. De resultaten bevatten specifieke gegevens over 14 grote landen naar geslacht (en ras of etniciteit waar gegevens beschikbaar zijn). We hebben drie specifieke inclusieve teamnormen gevonden die de belangrijkste indicatoren van teamsucces versterken in een divers scala aan bevolkingsgroepen en industrieën: stimuleer uitingen van verschil; bevorder een teamcoachingsklimaat; en codificeer eerlijke besluitvormingspraktijken voor teams.

Catalyst-onderzoekers Sheila Brassel, PhD, Tara Van Bommel, PhD en Kathrina Robotham, PhD, ontdekten dat deze normen – gedefinieerd als informele verwachtingen die dicteren hoe we ons wel en niet moeten gedragen op het werk - teamprobleemoplossing, innovatie en burgerschap stimuleren, evenals individuele werkbetrokkenheid en algemene ervaringen met inclusie op het werk.

Volgens dokter Brassel "hebben we op dit moment een ongekende kans om werkplekken opnieuw vorm te geven om meer inclusief te zijn voor mensen van alle geslachten en raciale, etnische en culturele achtergronden. Een cruciaal onderdeel van deze werkplekken van de toekomst ligt in de manier waarop teams werken; niet alleen hoe leiders en managers werken, maar ook hoe iedereen in het team samenwerkt door de drie inclusieve teamnormen na te leven die ons onderzoek benadrukt."

Het onderzoek moedigt inclusieve teams aan om hun verschillen te koesteren terwijl ze samen streven, door:

Uitingen van verschil te stimuleren door perspectieven aan te moedigen die ingaan tegen de status-quo en/of de teamleider; het 'of/of'-denken uit te dagen; en ieders perspectieven te overwegen bij het oplossen van problemen. Een teamcoachingsklimaat te bevorderen, waarbij teamcoaching een doel wordt dat gekoppeld is aan prestatiebeoordelingen; dat erkent dat fouten onvermijdelijk zijn en een cruciaal onderdeel vormen van groei en leren; en dat de kwaliteiten die elk teamlid uniek maken, stimuleert en respecteert. En eerlijke besluitvormingspraktijken voor teams te codificeren door een reeks duidelijke, schriftelijke richtlijnen voor teambesluitvorming te ontwikkelen; rechtvaardigheid in de gaten te houden door prioriteit te geven aan eerlijkheid en consistentie; en transparant te communiceren.

Het rapport merkt ook op dat leiders en teamleden die inclusieve teams bouwen op hybride werkplekken een benadering moeten implementeren die voorrang geeft aan werken op afstand; met beleid en praktijken die zijn ontwikkeld om hun collega's te betrekken die vanaf verschillende locaties of schema's werken. Dit stelt het team in staat om communicatiepraktijken en -processen vast te stellen, inclusief schriftelijke vastleggingen, om een betere samenwerking aan te moedigen.

"Bedrijven en teams die waarde hechten aan inclusieve teamnormen zijn het best voorbereid om in de toekomst ongelijkheden op de werkplek aan te pakken", zegt Lorraine Hariton, voorzitter en CEO van Catalyst. "Deze gegevens bieden bedrijven een kans om innovatie, productiviteit en werknemersbetrokkenheid te verbeteren."

Voor meer informatie, kunt u het onderzoek hier downloaden.

Over Catalyst

Catalyst is een wereldwijde non-profitorganisatie, gesteund door veel van 's werelds machtigste CEO's en toonaangevende bedrijven die helpt met het bouwen van werkplekken die voor vrouwen werken. Het in 1962 opgerichte Catalyst brengt verandering teweeg met prominent kennisleiderschap, bruikbare oplossingen en een gestimuleerde gemeenschap van multinationale ondernemingen om vrouwen sneller in een leiderschapsfunctie te helpen. Vooruitgang voor vrouwen is tenslotte vooruitgang voor iedereen.

Contactpersonen:

Naomi R. Patton Stephanie Wolf Vice President, Global Communications Communicatieadviseur VS Catalyst Catalyst [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

SOURCE Catalyst