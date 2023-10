Slenergy lance la solution solaire unique iShare-Home pour les ménages italiens

MILAN, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le 13 octobre, Slenergy a organisé une cérémonie de lancement de produit à Milan, en Italie. Lors de cet événement, Slenergy a présenté sa solution énergétique résidentielle innovante, iShare-Home, qui a pour objectif d'aider les ménages italiens à réduire leurs coûts énergétiques, à parvenir à une autonomie énergétique et à minimiser leur empreinte carbone.

Slenergy's product launch ceremony in Milan, Italy

L'événement, qui constitue une étape importante pour Slenergy, a accueilli des invités renommés dans le secteur des nouvelles énergies de même que de précieux partenaires originaires de diverses régions d'Italie. En présence de personnalités éminentes telles que Pietro Radoia, analyste principal pour le solaire chez Bloomberg NEF, Davide Bartesaghi, directeur de Solare B2B, et Pensee Liu, PDG de Slenergy, les participants ont assisté au lancement de cette solution solaire unique et pionnière et ont pu échanger des informations intéressantes.

L'événement a débuté par une vidéo spectaculaire offrant un aperçu de l'usine intelligente de Slenergy. Les processus de fabrication intelligents présentés dans la vidéo soulignent l'engagement de l'entreprise à fournir des produits de haute qualité. Via l'innovation continue en matière de produits, l'intégration verticale tout au long de la chaîne industrielle et des techniques de fabrication de précision, Slenergy s'engage à fournir à ses clients des solutions énergétiques intelligentes plus accessibles, plus efficaces, plus fiables et plus rentables.

Le moment le plus marquant de l'événement a été la présentation très attendue de la solution iShare-Home, conçue sur mesure pour le marché italien. Il s'agit d'une solution unique caractérisée par une conception de système standardisée, une conception de produit modulaire, une installation facile et une gestion intelligente de l'énergie. Ce système innovant comprend un onduleur hybride, un stockage d'énergie, des câbles, une ibox spécialisée et un système de surveillance intelligent.

Au cours de l'événement, Ricky Xu, directeur général de la filiale italienne de Slenergy, a prononcé un discours inspirant. Il a souligné la foi profonde de l'entreprise vis-à-vis de la lumière et son engagement inébranlable en faveur de l'énergie propre. Xu a insisté sur la volonté de Slenergy d'établir une présence locale solide en se concentrant sur le service après-vente et en permettant aux clients d'exploiter l'énergie solaire dans divers scénarios.

Reconnaissant l'importance du marché solaire italien, Slenergy a profité de l'événement pour présenter des offres promotionnelles spéciales. La stratégie globale de partenariat de l'entreprise, appelée « Luminous Partner Rewards », a également été mise en lumière à cette occasion. Les partenaires qui ont adhéré au programme ont bénéficié d'avantages substantiels. La société Slenergy a exprimé son enthousiasme à l'idée d'accueillir de nouveaux partenaires désireux de se joindre à elle pour embrasser un avenir plus radieux et profiter des avantages qui en découlent.

En tant qu'acteur visionnaire du secteur des nouvelles énergies, Slenergy se consacre à l'amélioration d'industrie grâce à une fabrication de précision et à la fourniture de produits gratifiants dotés de technologies innovantes. Le succès rencontré par l'événement de lancement qui s'est tenu à Milan marque une nouvelle étape dans le parcours de Slenergy pour devenir un fournisseur de premier plan de solutions énergétiques intelligentes et durables.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2248001/30s_logo.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2090526/logo_Logo.jpg

SOURCE SLENERGY