Slenergy met l'accent sur son réseau de services en Europe

RIMINI, Italie, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la 17e édition de KEY Expo à Rimini, en Italie, les visiteurs ont été impressionnés par les produits innovants et l'infrastructure de service robuste de Slenergy, qui sont soutenus par des équipes d'ingénieurs de service européennes basées en Allemagne, en Espagne et en Italie. Slenergy se distingue, entre autres, par sa règle de service après-vente « 1+2+3 », qui garantit une tranquillité d'esprit à ses clients.

Consciente de l'importance du soutien local, Slenergy a fait des investissements importants pour établir un réseau de services locaux complet, car elle croit fermement que cela lui permet de mieux aider les clients. En outre, Slenergy a développé par elle-même un système mondial de service après-vente hautement efficace et offrant une meilleure expérience.

Les clients peuvent demander des réparations en cliquant sur ce lien , en envoyant un e-mail [email protected] et sur WhatsApp. L'utilisation du service en ligne direct sur cette plateforme garantit une réponse exclusive plus rapide des ingénieurs, un meilleur service RAM et une meilleure gestion des stocks de pièces de rechange. Grâce à son réseau d'ingénieurs locaux bien organisé, et à l'aide de son système de service, Slenergy adhère à la première et unique règle « 1+2+3 » de l'industrie pour s'assurer d'offrir une expérience plus rapide et plus fiable à ses installateurs partenaires :

Réponses par e-mail dans un délai d'un jour ouvrable

Solutions livrées sous 2 jours ouvrables

Réparation ou échange de pièces de rechange dans les 3 jours ouvrables après réception de la demande

Au cours des trois premiers mois de 2024 seulement, les ingénieurs de service de Slenergy ont résolu 1 247 cas dans huit pays européens, dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suisse.

Outre le réseau d'ingénieurs, Slenergy continue d'innover dans le domaine des logiciels. L'une de ses innovations clés est SmartM, la plateforme de gestion intelligente de l'énergie qu'elle a développée par elle-même. Ce logiciel, doté de capacités de calcul de données avancées, offre aux installateurs et aux utilisateurs finaux une surveillance à distance en temps réel, des avertissements de panne et un diagnostic en ligne.

De plus, Slenergy tire parti de son usine intelligente de pointe pour assurer une fiabilité supérieure. Grâce à sa décennie d'expérience dans la fabrication d'électronique, la société a mis en œuvre le premier et unique système de suivi des composants de l'industrie dans le processus de fabrication des onduleurs. Ce système permet aux utilisateurs de suivre les données de fabrication et d'exploitation des composants clés des onduleurs, ce qui accélère les réparations tout en améliorant la fiabilité.

Slenergy estime qu'un excellent service est essentiel pour améliorer l'expérience des installateurs et des utilisateurs finaux. En plus de son solide réseau de services locaux, l'entreprise offre aux installateurs des programmes de formation réguliers et personnalisés, avec un mécanisme de rétroaction complet et rapide.

Grâce à son réseau de services locaux intégrés, Slenergy est bien équipée pour rehausser la satisfaction client au moyen de sa solution d'énergie domestique intelligente à guichet unique, iShare-Home. Rendez-vous sur www.slenergy.com pour plus d'informations sur le réseau de service européen robuste de Slenergy.