SLG de Mundo Aberto [Era of Conquest]

Era of Conquest Reserva de Registro do Acesso Antecipado já disponível!

A reserva do registro do Acesso Antecipado da Era of Conquest já está disponível! Os jogadores que participarem da reserva ganharão presentes abundantes no jogo!

Antes de tudo prepare-se com antecedência -- Reserve o Acesso Antecipado para experimentar primeiro, e leia as regras!

[Convite do Acesso Antecipado]

[Data] Meados de julho de 2022

[Plataformas] Android e PC

[Como participar] Registre-se e reserve no Google play e PC, e faça o download do jogo depois que o Acesso Antecipado estiver disponível

[Regiões] EUA, Canadá, Austrália, Reino Unido, Filipinas, Portugal, Brasil, Indonésia, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Áustria, França, Coréia, Japão, etc..

[Aviso] As informações de recarga salvas não serão apagadas, e o valor da recarga será devolvido 100% no servidor oficial!

[Regras do Acesso Antecipado]

Lordes, por favor leiam com atenção as regras do Acesso Antecipado, esperamos lhes encontrar no Continente Terra em julho!

Heróis Lutam pela Hegemonia - Batalhas de múltiplas civilizações, não para de conquista e nem guerra!

É entediante demais lutar com jogadores do seu país? Quer competir com jogadores do mundo inteiro? A Era of Conquest suporta 19 idiomas, incluindo inglês, português, árabe e etc. Permite a você competir com jogadores de todo o mundo sem restrições geográficas!

Estratégia Inovadora - Planeamento Estratégico, restaure as cenas históricas das batalhas!

Está garantido em ser derrotado se não realizar nenhuma recarga? Na "Era of Conquest", você poderá experienciar a combinação de generais, a opressão entre armas, a marcha livre e o uso de táticas clássicas. Vamos restaurar as verdadeiras batalhas da história, trabalhar juntos para derrotar os inimigos!

Mundo Aberto - A vitória da nação está a milhares de quilômetros de distância!

É um mundo aberto que combina RTS e simulação estratégica. Contemple as paisagens extraordinárias das dunas, planícies e montanhas! É possível levar os soldados e tropas a marchar livremente! A nação, e os heróis estão todos sob seu comando!

Exploração Livre - Disperse a névoa e desvenda pistas para reviver o Império

Sob as névoas, há rebeldes, tesouro ou pista da história? Na enorme mapa de 120 km*120 km, há abundantes fragmentos da história, bandidos e rebeldes escondidos e tesouros preciosos perdidos... Venha explorar!

Para saber mais informações e conteúdos sobre o modo de jogo da Era of Conquest, fique antenado à comunidade no site oficial!

- Link da reserva do Acesso Antecipado:https://eoc-ebd.4399game.com

- Site Oficial:https://eoc.4399game.com/

- Fã Clube Oficial:https://www.facebook.com/EraofConquestPT

