SLOVAKIA TRAVEL : La présentation de la Slovaquie à l'exposition universelle du Japon s'articulera autour de 9 domaines thématiques

BRATISLAVA, Slovaquie, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- SLOVAKIA TRAVEL, l'organisation nationale pour la promotion du tourisme, prépare systématiquement et délibérément une présentation digne de la Slovaquie à l'exposition universelle d'Osaka, au Japon (13 avril - 13 octobre 2025). L'objectif est de présenter notre pays de manière professionnelle et attrayante, de soutenir le tourisme slovaque sur les marchés lointains et d'œuvrer au développement de l'environnement des affaires et des investissements par le biais de cet événement international prestigieux.

L'EXPO est une vaste plateforme de soutien à la science, à la technologie, à l'innovation, à la culture, au commerce, à l'esprit d'entreprise et au tourisme, et la Slovaquie prévoit d'être un exposant à part entière sans risque pour sa réputation. Les experts de SLOVAKIA TRAVEL travaillent d'arrache-pied pour préparer une présentation attrayante de la République slovaque lors de ce prestigieux événement international.

« Notre exposition s'articule autour de neuf domaines thématiques. Il s'agit de 1. vin, 2. le patrimoine culturel, 3. l'industrie propre, 4. la santé et l'innovation, 5. sport, 6. les goûts régionaux, 7. l'eau, 8. l'apprentissage par le jeu, 9. art. Chaque zone sera développée en détail, afin que tous les visiteurs du pavillon slovaque y trouvent leur compte à chaque visite et en retirent des expériences positives associées à la Slovaquie, qu'ils diffuseront ensuite », a déclaré Ivana Vala Magátová, directrice générale de SLOVAKIA TRAVEL et commissaire générale de l'exposition slovaque pour l'EXPO 2025 d'Osaka.

Les experts de SLOVAKIA TRAVEL ont écouté attentivement les visiteurs japonais pour savoir ce qu'ils aimaient de la Slovaquie. Les thèmes choisis ont donc été définis et inspirés par les Japonais eux-mêmes.

« Les châteaux, les monuments de l'UNESCO, le vin de qualité ou le miel sont les éléments que les Japonais identifient à la Slovaquie. Nous percevons également un forum de ce format international comme une excellente occasion d'échanger des informations entre exposants », souligne Ivana Vala Magátová.

La fête nationale de notre pays dans les zones de présentation est prévue pour le 10 septembre.

« En participant à l'exposition universelle d'Osaka, la Slovaquie souhaite attirer davantage de touristes, d'investisseurs et de partenaires commerciaux japonais dans notre pays », a déclaré Ivana Vala Magátová, en expliquant l'objectif de l'événement et la participation de la Slovaquie.

SLOVAKIA TRAVEL est l'organisation nationale chargée de la promotion du tourisme en Slovaquie. Sa mission principale est le développement du tourisme sur les marchés nationaux et étrangers.