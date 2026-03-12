Slow Road to Hainan sera bientôt diffusé sur Discovery

HAIKOU, Chine, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- La série documentaire Hainan Coastal Scenic Highway Slow Road to Hainan, présentée par Hainan Broadcasting Station (HMG), produite par Hainan Dianguang Media Film Co., Ltd. et co-créée avec Discovery, a récemment été diffusée. Ce documentaire en 8 épisodes de 25 minutes chacun suit plusieurs groupes d'invités chinois et étrangers dans leur voyage sur l'île de Hainan. Il mêle trésors écologiques, patrimoine culturel et dynamique de développement de la route périphérique de Hainan, permettant aux spectateurs d'appréhender la diversités des charmes de Hainan (cachés dans ses montagnes et ses mers et intégrés dans sa vie quotidienne) grâce au rythme tranquille d'un « paisible voyage ». Le programme a été diffusé sur CCTV-9 et Hainan TV à la fin 2025. La version internationale sera diffusée sur Discovery du 15 mars au 5 avril 2026, avec deux épisodes diffusés chaque dimanche à 20h05 (heure locale).

Le documentaire utilise plusieurs narratifs pour nous plonger dans les histoires uniques de la route périphérique de Hainan, mettant en valeur la beauté de la nature, le patrimoine culturel et la vitalité du développement de Hainan. Il raconte l'histoire de plusieurs groupes de personnes de pays, d'âges et de milieux différents qui ont entrepris de parcourir la route périphérique de Hainan, s'embarquant pour un voyage riche et fascinant d'exploration de la nature, de reconnexion avec les écosystèmes locaux, de découverte de soi et, finalement, d'accomplissement spirituel. En chemin, la route périphérique de Hainan relie des paysages écologiques naturels, des trésors artistiques et culturels et des initiatives de style de vie, présentant une perspective unique sur Hainan. Les paysages naturels époustouflants, la nature dans toute sa splendeur, les concepts de développement émergents et les différentes cultures intégrées ont tous apporté une expérience transformatrice à leurs voyages.

Avec une vue d'ensemble de plusieurs groupes principaux sur la route, le programme présente à la fois le présent vibrant de Hainan et envisage un avenir dynamique. Les moments touchants et la beauté trouvée dans les détails du voyage et de la vie transcendent les frontières nationales, encourageant les téléspectateurs à ralentir et à apprécier le voyage.