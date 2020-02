SMA Technologies apporte la conteneurisation dans l'automatisation des charges de travail, simplifiant ainsi l'administration des TI grâce à des perfectionnements visant la facilité, l'agilité et l'efficacité

Une vitesse et une flexibilité augmentées avec des conteneurs Docker sur Linux, couplées à des capacités opérationnelles renforcées, font passer la gestion des TI à une nouvelle décennie

HOUSTON, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- SMA Technologies, l'un des leaders mondiaux de l'automatisation des charges de travail, a fait part aujourd'hui d'OpCon 19.1, toute dernière version de sa plateforme d'automatisation des charges de travail.

À mesure que les initiatives dans les TI (technologies de l'information) se développent et mûrissent rapidement, des besoins accrus en flexibilité, valeur et vitesse vont diriger la transition de la mobilité des charges de travail et des efforts de DevOps depuis de grandes applications monolithiques vers des microservices en conteneur fonctionnant sur infrastructure en nuage hybride, tout ceci afin de simplifier les environnements complexes des TI.

Disponible actuellement, OpCon 19.1 incorpore plusieurs améliorations critiques afin de faciliter la transition vers un environnement essentiellement basé dans le nuage pour la gestion des TI, procurant à l'utilisateur une expérience inégalée ancrée dans la simplicité, l'agilité et l'efficacité.

« L'automatisation est l'épine dorsale de presque toutes les initiatives informatiques importantes des organisations parce que c'est la seule option permettant d'obtenir une efficacité à grande échelle. La recherche de flexibilité, de valeur et de vitesse dirige à la fois la mobilité des charges de travail et les efforts dans le DevOps pour transformer de grandes applications monolithiques en microservices en conteneur, » a expliqué Ben Demaree, directeur de la gestion des produits chez SMA Technologies. « Ces services fonctionnent sur une infrastructure en nuage hybride tirant parti des technologies Docker, Kubernetes et Openshift. SMA Technologies aide à simplifier l'administration des TI par une mise en conteneur d'OpCon, notre plateforme d'automatisation des charges de travail. »

Les nouvelles fonctionnalités comprennent :

Vitesse et facilité accrues avec des conteneurs Docker sur Linux : OpCon 19.1 est à présent disponible sur des serveurs Linux et Windows utilisant un conteneur Docker, ce qui procure aux clients une plus grande flexibilité sur divers environnements comme Windows, Linux, Kubernetes et Openshift. De plus, OpCon 19.1 permet aux clients d'améliorer l'utilisation de ressources, d'augmenter la sûreté et de reproduire invariablement des images multiples sans dégradation.

: OpCon 19.1 est à présent disponible sur des serveurs Linux et Windows utilisant un conteneur Docker, ce qui procure aux clients une plus grande flexibilité sur divers environnements comme Windows, Linux, Kubernetes et Openshift. De plus, OpCon 19.1 permet aux clients d'améliorer l'utilisation de ressources, d'augmenter la sûreté et de reproduire invariablement des images multiples sans dégradation. Raffinements pour gestionnaire de solutions (Solution Manager) : OpCon 19.1 présente deux nouvelles fonctionnalités :

: OpCon 19.1 présente deux nouvelles fonctionnalités : Écran Edit Daily qui renforce à partir de n'importe quel appareil le contrôle de l'utilisateur sur le suivi des opérations et la modification des tâches en fonction des besoins, tout en améliorant l'interface avec une plus grande convivialité, une minimisation des mises à jour accidentelles et une réduction de l'encombrement.

qui renforce à partir de n'importe quel appareil le contrôle de l'utilisateur sur le suivi des opérations et la modification des tâches en fonction des besoins, tout en améliorant l'interface avec une plus grande convivialité, une minimisation des mises à jour accidentelles et une réduction de l'encombrement.

Un écran Schedule Build améliorant la gestion des flux de travail tout en réduisant le nombre d'utilisateurs finals demandant un accès au gestionnaire d'entreprise (Enterprise Manager).

améliorant la gestion des flux de travail tout en réduisant le nombre d'utilisateurs finals demandant un accès au gestionnaire d'entreprise (Enterprise Manager). Mises à jour du modèle de gestion des changements : la parution de 19.1 continue à apporter des améliorations sur le module Deploy de gestion des changements, apparu avec la version 18.3. OpCon Deploy se caractérise par une prise en charge entre les diverses versions, ce qui simplifie le déploiement des échéanciers sur la totalité des mises à jour prises en charge, comprenant OpCon 18.3, 19.0 et 19.1. Trois améliorations ont été apportées sur 19.1 : un écran supplémentaire pour résumé qui compile toutes les règles de transformation s'appliquant à un déploiement, une dissimulation proactive de règles de transformation non prises en charge par ce déploiement, et des validations supplémentaires visant à améliorer l'exactitude sur l'ensemble des propriétés.

: la parution de 19.1 continue à apporter des améliorations sur le module Deploy de gestion des changements, apparu avec la version 18.3. OpCon Deploy se caractérise par une prise en charge entre les diverses versions, ce qui simplifie le déploiement des échéanciers sur la totalité des mises à jour prises en charge, comprenant OpCon 18.3, 19.0 et 19.1. Trois améliorations ont été apportées sur 19.1 : un écran supplémentaire pour résumé qui compile toutes les règles de transformation s'appliquant à un déploiement, une dissimulation proactive de règles de transformation non prises en charge par ce déploiement, et des validations supplémentaires visant à améliorer l'exactitude sur l'ensemble des propriétés. Prise en charge pour Windows Server 2019 : ce passage à la version Windows Server 2019 prend en charge une évolution d'OpCon à l'épreuve du temps pour votre entreprise.

: ce passage à la version Windows Server 2019 prend en charge une évolution d'OpCon à l'épreuve du temps pour votre entreprise. SMA Innovation Lab : parallèlement à la mise à jour OpCon 19.1, SMA Technologies présente son Innovation Lab, référentiel GitHub pour connecteurs, utilitaires et scripts, lequel fournira aux clients la possibilité d'interagir et de partager leurs solutions afin d'encourager la continuation de leur croissance.

À propos de SMA Technologies

Nos fondateurs se sont rencontrés à la NASA alors qu'ils étaient en train de résoudre certains des problèmes de TI les plus ardus du monde à cette époque. Le travail était difficile et exigeait une infinité de tâches répétitives pour la maintenance des ordinateurs centraux de la NASA et ses processus complexes de TI. Persuadés qu'il devait bien exister un meilleur moyen, ils ont formé SMA Technologies. Depuis ce jour, nous nous sommes consacrés à un objectif unique, à savoir débloquer le potentiel de nos clients par une rationalisation de leurs processus de TI aidant leurs employés à être plus productifs en tirant parti de notre plateforme OpCon d'automatisation. Pour en apprendre davantage sur l'automatisation avec OpCon, visitez-nous sur www.SMAtechnologies.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/715572/SMA_Technologies_Logo.jpg

Related Links

http://www.SMAtechnologies.com



SOURCE SMA Technologies