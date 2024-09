SmallRig et Xi Zhinong, le photographe animalier de la BBC en 2001, promeuvent ensemble la biodiversité par l'image.

SHENZHEN, Chine, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le photographe animalier de renommée mondiale et fondateur de Wild China Film Xi Zhinong a rencontré les dirigeants de SmallRig de Leqi Innovation lors d'une récente cérémonie pour annoncer la signature d'un partenariat stratégique. Lors de l'événement, M. Xi a pris ses nouvelles fonctions de responsable de la cocréation de SmallRig et d'ambassadeur mondial de la photographie animalière. L'alliance permettra d'approfondir les efforts de collaboration entre M. Xi et SmallRig en matière de création d'images, de développement de produits et de protection de l'environnement.

SmallRig Founder and CEO Zhou Yang Presents Certificate and Commemorative Medal to Xi Zhinong

Fondée en 2010, SmallRig s'est imposée comme une pionnière dans le paysage mondial des produits vidéo et scéniques. Sa marque phare, SmallRig, possède l'écosystème de produits le plus complet du secteur de l'image, avec plus de 720 articles individuels répartis dans quatre grandes lignes de produits : le support et la stabilisation des caméras, les solutions de fixation pour smartphones, les systèmes d'éclairage et de contrôle, et les accessoires qui fournissent ou gèrent l'alimentation des caméras et autres équipements d'imagerie. En outre, elle propose également des solutions de configuration de diffusion en direct tout-en-un. Le succès de la marque est favorisé par son modèle unique de cocréation par les utilisateurs et sa chaîne d'approvisionnement de fabrication rapide agile, qui permet la production de petites séries, les catégories de produits multiples, les itérations rapides et la semi-personnalisation. Avec une présence mondiale dans plus de 160 pays et régions et une base d'utilisateurs dédiés dépassant les 10 millions, SmallRig est en tête des ventes et des parts de marché au niveau mondial.

Zhou Yang, fondateur et PDG de SmallRig, a fait part de son enthousiasme quant à l'expertise, à l'innovation et à l'engagement inégalés de M. Xi en matière de conservation de la nature, qui, selon lui, ouvriront de nouvelles possibilités de croissance et de développement. Il imagine un avenir où les deux parties collaboreront pour offrir un soutien professionnel de premier ordre aux créateurs de vidéos du monde entier, tout en contribuant de manière significative à la conservation de l'environnement et au développement durable.

M. Xi et son équipe apporteront leur vaste expérience de la photographie de terrain et leurs connaissances écologiques à l'équipe de SmallRig, où ils offriront de nouvelles perspectives et de l'inspiration à la création de vidéos et à l'innovation de produits.

