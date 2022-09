SmallRig expose ses derniers produits au salon IBC 2022 à Amsterdam

AMSTERDAM, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- RAI, centre des congrès d'Amsterdam, Pays-Bas : SmallRig présentera de nombreux produits inédits et novateurs lors de l'IBC 2022, la Convention internationale sur la radiodiffusion qui aura lieu du 9 au 12 septembre, sur le stand B22, hall 11.

Le salon IBC 2022, l'un des événements les plus respectés au monde dans le domaine du contenu et de la technologie, constitue la plateforme idéale pour SmallRig, qui pourra y faire une présentation clé en main de ses produits impressionnants et discuter avec le public de ses futurs plans et projets de conception.

SmallRig, bien connue pour sa gamme professionnelle de cages pour caméra, d'appareils de follow focus, de matte boxes et d'accessoires, a considérablement élargi sa gamme de produits en 2022 dans le domaine du son, de l'éclairage et des cardans de prise de vue. Les nouveaux projecteurs vidéo COB Studio, les microphones sans fil W60 double canal, les batteries V-Mount et le système d'exploitation de contrôle sans fil pour DJI RS 2 / RS 3 Pro ne sont qu'un aperçu de ce que SmallRig prépare pour l'avenir.

En plus de présenter le panel complet des produits SmallRig, l'entreprise mettra en avant son projet innovant DreamRig Co-design, lors duquel les utilisateurs ont personnellement participé au développement produit et créé plus de 2000 produits personnalisés conjointement avec SmallRig.

SmallRig offrira un cadeau spécial à chaque visiteur de son stand pour le remercier d'être venu découvrir sa vaste gamme de produits. SmallRig est impatiente de rencontrer les créateurs lors de cette occasion rêvée pour se rassembler.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été la pionnière du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec les créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

